Силуанов поделился впечатлениями от посещения «Вкусно и точка»

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Во «Вкусно — и точка» стало вкуснее, чем в McDonald’s, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Если говорить о McDonald’s, то у нас сейчас такая же сеть, только называется “Вкусно — и точка” — российский McDonald’s. Я, кстати говоря, там бывал, и мне кажется, что стало вкуснее», — сказал Силуанов в программе «Эффект Санчеса» на телеканале RT International.
Россияне подхватили и успешно развивают тот бизнес, иностранные участники которого ушли по тем или иным политическим соображениям, отметил Силуанов. Говоря о возврате иностранного бизнеса в РФ, он добавил, что это не должно идти в ущерб тем инвестициям, которые были сделаны отечественными предпринимателями в те или иные сектора, подчеркнул министр.
«Приходи — конкурируй, я бы так сказал. Да, пожалуйста. Мы рады любым инвестициям, и конкуренция — это всегда двигатель в пользу потребителя. Поэтому мы говорим, что ждем инвестиций, и, кстати, договорились, что если они будут приходить, то все те ограничения для потоков капитала, которые сегодня есть в России, не будут распространяться на новые инвестиции. Пожалуйста, работай здесь, забирай их себе, выводи. Это главный принцип, которым мы руководствуемся», — сказал он.
В мае Силуанов заявил, что компании «Вкусно — и точка» нужно создать благоприятные условия для дальнейшей работы.