Силуанов поделился впечатлениями от посещения «Вкусно и точка»

«Приходи — конкурируй, я бы так сказал. Да, пожалуйста. Мы рады любым инвестициям, и конкуренция — это всегда двигатель в пользу потребителя. Поэтому мы говорим, что ждем инвестиций, и, кстати, договорились, что если они будут приходить, то все те ограничения для потоков капитала, которые сегодня есть в России, не будут распространяться на новые инвестиции. Пожалуйста, работай здесь, забирай их себе, выводи. Это главный принцип, которым мы руководствуемся», — сказал он.