Град добрался до других районов Башкирии

В Уфу снова вернулся снег. Местные жители засняли на видео осадки, которые накрыли башкирскую столицу.
— Интересно, июнь побьет рекорд апреля? — шутят пользователи в соцсетях.
Непогода побывала не только в Уфе. В Кармаскалинском районе прошел интенсивный град, который жители села Новые Киешки запечатлели на видео. Несмотря на небольшие размеры, осадки были настолько частыми, что за несколько минут земля покрылись белыми горошинами.
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