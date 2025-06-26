Град добрался до других районов Башкирии

Непогода побывала не только в Уфе. В Кармаскалинском районе прошел интенсивный град, который жители села Новые Киешки запечатлели на видео. Несмотря на небольшие размеры, осадки были настолько частыми, что за несколько минут земля покрылись белыми горошинами.