В Самаре представили новую энциклопедию «Кто есть кто в Самарской области 2025»

Сегодня в Самарской областной библиотеке на пр. Ленина, 14А состоялась презентация энциклопедии «Кто есть кто в Самарской области 2025». Это издание выходит с 2014 года, сегодня увидел свет восьмой выпуск.
В новом выпуске энциклопедии 144 страницы с биографиями известных жителей региона. На обложке — фотографии 33 лидеров области, включая губернатора Вячеслава Федорищева. Внутри — разделы о почётных гражданах, героях СВО, многодетных семьях и организациях региона.
Особое внимание уделено разделу «Наши современники» — в нём собраны данные о политиках, бизнесменах, деятелях культуры, медицины и спорта. Издание также включает социальную рекламу к 80-летию Победы и в поддержку участников СВО.
Пришедшие на презентацию герои издания в ходе нее получили свои экземпляры, для гостей выступили самарский диксиленд «Волжский бриз» и ансамбль казачьей песни «Сваха».