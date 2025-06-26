Изменилось расписание движения некоторых пригородных автобусов из Минска и в Минск

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с работами на автодороге М4 организацией объездов расписание движения некоторых пригородных автобусов из Минска и в Минск изменились. Об этом БЕЛТА сообщили в Минсктрансе.
В связи с выполнением работ по устройству асфальтобетонного покрытия участка автодороги М4 с закрытием движения всех видов транспорта по съездам на 21,4 км с 26 июня движение городских и пригородных автобусных маршрутов №№ 112С, 112аС, 112дС, 174Э, 183Э, 303, 382, 382а, 474, 498 будет осуществляться в объезд с отклонениями от действующих расписаний движений.
Посадка пассажиров следующих на автобусном маршруте № 303 в направлении Минска переносится с остановочного пункта «Поворот на Привольный», расположенном на ул. Мира, на остановочный пункт «Поворот на Привольный» расположенный на автодороге М4 в направлении Минска. -0-