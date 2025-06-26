В Петербурге разработали умный термоконтейнер для грузоперевозок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали умный термоконтейнер для обеспечения непрерывности холодовой цепи поставок при грузоперевозках по России. Он может управляться дистанционно через мобильное приложение, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Сегодня для рефрижераторных перевозок малыми партиями используют термосумки и термоконтейнеры с хладоэлементами, спецфургоны, мультирефрижераторы. Однако эти инструменты не полностью решают проблемы рынка. Наша технология снизит технические ошибки, влияние человеческого фактора и позволит перевозить малыми партиями различные грузы. Уникальность продукта заключается именно в интеграции всех существующих технологий в один, который поддерживает функции удаленного мониторинга параметров перевозки, четкого контроля за температурным режимом, идентификации каждого бокса и отслеживания местоположения в режиме реального времени», — привели в пресс-службе слова одного из авторов разработки, доцента кафедры маркетинга и логистики СПбГУПТД Станислава Ившина.
Уточняется, что устройство предназначено для транспортировки температурочувствительных грузов: лекарств, косметологических препаратов, лабораторных образцов и продуктов питания. Термоконтейнер обеспечивает стабильную температуру от минус 35 до плюс 60 градусов до 24 часов без подключения к электросети и может управляться дистанционно через мобильное приложение.
Также он может использоваться для перевозки органов для трансплантации медицинскими организациями. В настоящее время такая транспортировка осуществляется с использованием термоконтейнеров с хладоэлементами. Орган помещают в стерильную охлаждающую упаковку из трех слоев, а затем в контейнер. Температура в боксе должна быть от плюс 4 до плюс 8 градусов. Разработанное устройство способно поддерживать температуру в заданном диапазоне, предоставлять удаленный мониторинг уровня температуры, влажности, местоположения, работать автономно, оповещать о нарушениях или отклонениях.
По данным пресс-службы, в новом устройстве используются 4 типа датчиков: датчик температуры, датчик влажности, датчик местоположения и RFID-метка, которая помогает идентифицировать каждый из термобоксов. Основная применяемая технология, обеспечивающая охлаждение, — элементы Пельтье, которые работают по принципу термоэлектрического эффекта.