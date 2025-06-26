В Петербурге разработали умный термоконтейнер для грузоперевозок

Также он может использоваться для перевозки органов для трансплантации медицинскими организациями. В настоящее время такая транспортировка осуществляется с использованием термоконтейнеров с хладоэлементами. Орган помещают в стерильную охлаждающую упаковку из трех слоев, а затем в контейнер. Температура в боксе должна быть от плюс 4 до плюс 8 градусов. Разработанное устройство способно поддерживать температуру в заданном диапазоне, предоставлять удаленный мониторинг уровня температуры, влажности, местоположения, работать автономно, оповещать о нарушениях или отклонениях.