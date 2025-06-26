Моргунова: госорганы проявляют заинтересованность в разрабатываемой программе «Качество 2026−2030»

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На этапе разработки проекта программы «Качество 2026−2030» отмечается высокая заинтересованность государственных органов и организаций. Чем это обосновано, на полях панельной сессии «Евразийская интеграция в сфере технического регулирования: от Стратегии-2025 к Декларации-2030» в программе IV Евразийского экономического форума пояснила председатель Госстандарта Елена Моргунова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.
Новый проект связан с программой работы правительства и программой социально-экономического развития Беларуси.
«Проект состоит из шести разделов (техническое нормирование и стандартизация, системный менеджмент, метрология, подтверждение соответствия, аккредитация, компетентность в области инфраструктуры качества и эффективного менеджмента) и включает более 70 мероприятий, — поделилась информацией Елена Моргунова. — Уже на этапе разработки мы отмечаем высокую заинтересованность в новой программе государственных органов и организаций, что гарантирует ответственный, неформальный подход к ее выполнению».
Так, повышение стандартов качества и конкурентоспособности продукции, достижение технологической самодостаточности будет реализовано через опережающую стандартизацию в приоритетных сферах национальной экономики и создание современной системы национальных эталонов единиц величин.
«Сегодня перечисленное — национальный приоритет, — подчеркнула спикер. — Нам предстоит масштабная работа по актуализации действующих стандартов и созданию новых, обеспечению точности измерений в приоритетных отраслях развития экономики и ее высокотехнологичных сферах, а именно в микроэлектронике и приборостроении, станкостроении и робототехнике, беспилотных системах».
Эти задачи также включены в программу стратегического развития технического регулирования Беларуси до 2030 года, разработанную Госстандартом и направленную на эффективное развитие национальной инфраструктуры качества, цифровизацию технического регулирования, повышение эффективности контроля качества через внедрение принципов и практики менеджмента качества в процесс цифровой трансформации производства «Качество 6.0».
Как было замечено, качество является важнейшей задачей экономической политики страны. Неслучайно глава государства объявил 2024-й Годом качества, а 2025−2029 годы — пятилеткой качества.
Елена Моргунова также отметила увеличивающийся в Беларуси интерес к бережливому менеджменту. Как оказалось, в условиях постоянно растущих требований потребителей пищевые предприятия ищут новые подходы к оптимизации своей работе. В данном контексте особую значимость приобретает бережливый менеджмент.
«В Беларуси действует государственный стандарт “Менеджмент качества. Системы бережливого менеджмента. Требования и руководство по применению”, который объединяет международный и отечественный опыт. Документ предусматривает четыре уровня требований, что позволяет поэтапно вовлекать в работу по развитию бережливого менеджмента предприятия с разным уровнем подготовки», — добавила руководитель Госстандарта.
Спикер также подробно остановилась на инструментах бережливого менеджмента, их сути и преимуществах, которые наиболее применимы для пищевого производства. Каким же образом внедрение бережливого менеджмента влияет на повышение безопасности и качества продукции? По словам Елены Моргуновой, это достигается путем снижения рисков загрязнения, повышения стабильности процесса, оперативного выявления и устранения несоответствий, улучшения прослеживаемости и вовлечения персонала.
«Бережливый менеджмент не просто набор инструментов, а мышление и философия, которые способны трансформировать пищевое производство, повысить его эффективность, повлиять на улучшение безопасности и качества продукции, укрепить доверие потребителей на разных рынках», — подытожила руководитель Государственного комитета по стандартизации.
IV Евразийский экономический форум проходит 26−27 июня в Минском международном выставочном центре. Зарегистрировались более 2,7 тыс. участников, планирующих свое присутствие в оффлайн- и онлайн-форматах. Форум насчитывает около 290 спикеров и участников дискуссий. Ожидается, что мероприятие осветит всю текущую повестку Евразийского экономического союза и обеспечит всестороннее обсуждение перспектив развития ЕАЭС как на уровне государственных органов, так и с экспертами, академическим сообществом, представителями бизнеса. -0-