Моргунова: госорганы проявляют заинтересованность в разрабатываемой программе «Качество 2026−2030»

IV Евразийский экономический форум проходит 26−27 июня в Минском международном выставочном центре. Зарегистрировались более 2,7 тыс. участников, планирующих свое присутствие в оффлайн- и онлайн-форматах. Форум насчитывает около 290 спикеров и участников дискуссий. Ожидается, что мероприятие осветит всю текущую повестку Евразийского экономического союза и обеспечит всестороннее обсуждение перспектив развития ЕАЭС как на уровне государственных органов, так и с экспертами, академическим сообществом, представителями бизнеса. -0-