В РПЦ раскритиковали полумесяцы на рисунке храма в группе «Московских мусульман»

Другой комментатор подчеркнул, что мусульмане в России «вежливо относятся» к православным храмам, а в группе «специально раскачивают» ситуацию. Еще один обратил внимание на то, что ни один христианин в России не перерисовал главные мечети страны, убирая с них полумесяцы.