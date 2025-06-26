Что делать, чтобы собрать много грибов? Несколько важных лайфхаков

— Я бы посоветовал не просто гулять по лесу и получать удовольствие, когда вы идете за грибами, а думать. Когда я нахожу определенные виды грибов, всегда стараюсь выстроить аналогии. Какие деревья рядом? Я нашел грибы на лесной опушке или полянке, которая легко прогревается солнцем и увлажняется дождем? Или, наоборот, это грабовый лес, в котором всегда мрачно? Если солнечная погода и жара, в грабовом лесу влажно всегда, там грибы есть.