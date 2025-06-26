Что делать, чтобы собрать много грибов? Несколько важных лайфхаков

Опытный грибник и блогер Александр Горбацевич рассказывает, в какие леса лучше идти на тихую охоту. Самое важное — от лайфхаков до тонкостей поиска грибов в жару и после дождя!
— Я бы посоветовал не просто гулять по лесу и получать удовольствие, когда вы идете за грибами, а думать. Когда я нахожу определенные виды грибов, всегда стараюсь выстроить аналогии. Какие деревья рядом? Я нашел грибы на лесной опушке или полянке, которая легко прогревается солнцем и увлажняется дождем? Или, наоборот, это грабовый лес, в котором всегда мрачно? Если солнечная погода и жара, в грабовом лесу влажно всегда, там грибы есть.
Если проводить такие аналогии, это поможет вам в любую погоду ориентироваться и выбирать лес, в который вы отправитесь.
— Влияет ли погода на сбор грибов?
— Когда очень жарко, влага быстро испаряется с опушек и дорожек, и там грибы перестают расти. В жаркую погоду лучше отправляться в темнопокровные лиственные леса. Например, те, в которых растут большие дубы или грабы. У них широкие листья, которые закрывают почву и не дают солнцу ее высушить. Там всегда тень, и грибам более комфортно.
А следующий совет актуален весной и ранним летом, когда почва не до конца прогрелась после зимы. Первые грибы появляются на полянках, опушках и тропинках. Листьев и веток нет, солнце греет почву, грибница после зимы пробуждается и первые плодовые тела вырастают на открытых участках.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Фото БЕЛТА.
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