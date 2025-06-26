В Нижнем открыли лабораторию для быстрой расшифровки опасных и неизвестных инфекций

25 июня 2025 года в Нижнем Новгороде начала работу современная лаборатория биобезопасности на базе Центра гигиены и эпидемиологии. Новый комплекс позволит в 4 раза быстрее выявлять патогены и усилит санитарную защиту всего Поволжья.
Это первая из десяти запланированных лабораторий в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны». Комплекс оснащён российским оборудованием и сможет проводить анализы за 3−4 часа вместо прежних 12−14. Здесь также создадут центр секвенирования для мониторинга патогенов в регионе.
«Приволжье активно взаимодействует с зарубежными странами, три региона имеют внешние границы, что повышает эпидемиологические риски», — отметил полпред президента в ПФО Игорь Комаров. Напомним, что в числе приграничных — и Самарская область, а в 2024 году в ПФО зафиксировано 7 млн случаев инфекционных заболеваний, что это на 11% меньше, чем в 2023-м.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о совместных проектах с аппаратом полпреда, включая международные учения мобильных лабораторий с участием 26 стран. Новая лаборатория укрепит санитарную защиту 14 регионов Приволжского федеральногоокруга и поможет оперативно реагировать на биологические угрозы.
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