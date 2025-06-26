В Нижнем открыли лабораторию для быстрой расшифровки опасных и неизвестных инфекций

«Приволжье активно взаимодействует с зарубежными странами, три региона имеют внешние границы, что повышает эпидемиологические риски», — отметил полпред президента в ПФО Игорь Комаров. Напомним, что в числе приграничных — и Самарская область, а в 2024 году в ПФО зафиксировано 7 млн случаев инфекционных заболеваний, что это на 11% меньше, чем в 2023-м.