Накануне Дня молодежи в Гродно провели телемост с городами-побратимами

«Нам очень интересно развитие волонтерского движения — это первое, на что мы обращали внимание. Также нам интересно развитие домов молодежи, которые есть в городах РФ. Встреча была действительно полезная,» — так прокомментировали телемост в отделе идеологической работы и по делам молодежи Гродненского горисполкома. -0-