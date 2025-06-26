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Накануне Дня молодежи в Гродно провели телемост с городами-побратимами

Самыми успешными проектами в работе с молодежью поделились гродненцы и коллеги из российских городов-побратимов и партнеров: Краснодара, Дзержинска, Красноярска, Чебоксар, Тамбова, Ухты, Вологды и Южно-Сахалинска.

26 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Телемост между городами-побратимами и городами-партнерами, посвященный Дню молодежи и студенчества, прошел в Гродно, сообщили БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.

У Гродно появился новый город-побратим в России: соглашение подписано с Омском.

Самыми успешными проектами в работе с молодежью поделились гродненцы и коллеги из российских городов-побратимов и партнеров: Краснодара, Дзержинска, Красноярска, Чебоксар, Тамбова, Ухты, Вологды и Южно-Сахалинска.

Такой масштабный телемост между городами прошел впервые, его организатором выступил Гродненский горисполком.

Гродненские идеологи, представители городской организации БРСМ и организаций Гродно рассказали, как привлекают сегодня молодежь к общественной активности, представили свои уникальные формы работы. В диалоге стороны нашли полезные идеи, которые будут реализовать уже на местах.

«Нам очень интересно развитие волонтерского движения — это первое, на что мы обращали внимание. Также нам интересно развитие домов молодежи, которые есть в городах РФ. Встреча была действительно полезная,» — так прокомментировали телемост в отделе идеологической работы и по делам молодежи Гродненского горисполкома. -0-