Есть вина родителей: сексолог Вилков рассказал, почему женщин тянет к социопатам

— Например, если девушка-подросток страдала от гипоопеки и родители уделяли мало внимания или, наоборот, у них была чрезмерная гиперопека над дочерью. В таком случае у женщины возникает установка, что ей нужно спасти этого мужчину, перевоспитать его и защитить. Она уверена, что без нее он будет несчастным и пропадет, попадет в плохую ситуацию, поэтому ей нужно его опекать и спасать, — пояснил Вилков.