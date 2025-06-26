Есть вина родителей: сексолог Вилков рассказал, почему женщин тянет к социопатам

Согласно научным исследованиям, многих женщин тянет к обладателям так называемой темной триады: нарциссам, манипуляторам психо- и социопатам. Для них характерны беспринципность, цинизм и потребительское отношение к окружающим. Почему женщин привлекают мужчины-социопаты, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.
Как рассказал врач-психиатр, психотерапевт, сексолог Алексей Вилков, существует несколько причин, почему женщин часто привлекают психотизированные мужчины, в том числе социопаты.
— Во-первых, отношения с такими мужчинами на начальном этапе кажутся более интересными, яркими. Мужчины-социопаты продуцируют больше эмоций, кажутся более веселыми, энергичными и сексуальными. Отношения развиваются стремительнее, в них много драйва, адреналина и приключений, — объяснил эксперт.
Одновременно с этим такие мужчины могут казаться брутальнее и агрессивнее, заметил психиатр:
— Многим женщинам кажется, что с ними они будут под надеждой защитой. Они видят якобы сильного мужчину, и у них возникает иллюзия безопасности.
По его словам, у женщин также возникает желание заботиться о таком мужчине — это складывается из особенностей воспитания в детстве или подростковом возрасте.
Мужчины пристают в центре Москвы: что происходит.
— Например, если девушка-подросток страдала от гипоопеки и родители уделяли мало внимания или, наоборот, у них была чрезмерная гиперопека над дочерью. В таком случае у женщины возникает установка, что ей нужно спасти этого мужчину, перевоспитать его и защитить. Она уверена, что без нее он будет несчастным и пропадет, попадет в плохую ситуацию, поэтому ей нужно его опекать и спасать, — пояснил Вилков.
По мнению собеседника «ВМ», женщина романтизирует отношения с социопатом, она уверена, что негативные аспекты обойдут стороной их союз и она справится с любыми сложностями.
— Однако постепенно негативные моменты личности социопата начинают влиять на женщину. Агрессия, возбудимость и несдержанность мужчины всегда переходят на девушку. Она будет страдать от эмоционального и физического насилия, абьюза, нарушения личных границ. Эти проблемные и болезненные отношения принесут огромное количество негативных переживаний. Но часто в них формируется созависимость, поэтому женщине сложно их них выйти. Ей мешает сильная эмоциональная привязанность к возлюбленному, — заключил сексолог.
Большинство людей уже научились распознавать манипуляторов и стараются не иметь дел с нарциссами, но есть тип личности, который, по мнению некоторых психологов, распознать еще сложнее: темный эмпат. Что это за люди и какими отличительными чертами обладают, рассказала «Вечерней Москве» психолог Катерина Кузина.