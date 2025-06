«Евровидение» в 16 лет, громкий развод и проплаченная победа дочки: Алсу — 42

Триумф на «Евровидении» сделал Алсу звездой мирового уровня. Вскоре она записала дуэт с Энрике Иглесиасом — песня называется «You’re My № 1». Затем Алсу выпустила англоязычный альбом, назвав его просто и понятно — «Alsou». В 2004 году вышел сингл Always On My Mind.