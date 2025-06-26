«Евровидение» в 16 лет, громкий развод и проплаченная победа дочки: Алсу — 42

«Так сложилось, что до замужества я была под опекой своего отца, потом, во время брака, под опекой своего мужа. Я на сто процентов самостоятельной никогда и не была. Для меня было очень трудно перевернуть эту страницу и встать на новый путь… Трудный шаг, на который я все-таки решилась», — признавалась звезда в интервью «Комсомольской правде».