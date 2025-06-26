Вольфович: качественное выполнение прокурорами своих задач способствует обеспечению законности и правопорядка

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие в честь Дня работников прокуратуры состоялось в Минске, сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре Беларуси.
Лукашенко поздравил работников органов прокуратуры с профессиональным праздником.
В торжественном мероприятии ко Дню работников прокуратуры Беларуси приняли участие государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Алексей Васильев. Поздравление Президента Беларуси в адрес прокурорского корпуса страны зачитал Александр Вольфович.
Обращаясь к участникам мероприятия, Александр Вольфович отметил: «К своему профессиональному празднику органы прокуратуры подошли с высокими достижениями и результатами, а качественное выполнение прокурорами своих задач способствует обеспечению законности и правопорядка во всех сферах жизнедеятельности государства и общества. Профессионализм, принципиальность, ответственность и чувство гражданского долга — отличительные черты прокурорских работников. Бренд нашей страны — чистота, порядок и безопасность, причем безопасность — самое главное. И в ее обеспечении вижу большую заслугу органов прокуратуры. Без прокурорского надзора у нас не было бы такого порядка и такой страны».
Обращаясь к коллегам, Андрей Швед подчеркнул: «Главой государства дана высокая оценка нашей работы, определены приоритеты в надзорной деятельности. С поставленными задачами мы справляемся достойно. Надзорная работа сегодня построена таким образом, чтобы не просто выявлять и реагировать на нарушения, а принимать реальные меры к их устранению, в том числе на законодательном уровне. У нас есть результаты по многим направлениям, в том числе высокая оценка нашей деятельности со стороны граждан».-0-