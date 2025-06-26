Вольфович: качественное выполнение прокурорами своих задач способствует обеспечению законности и правопорядка

Обращаясь к коллегам, Андрей Швед подчеркнул: «Главой государства дана высокая оценка нашей работы, определены приоритеты в надзорной деятельности. С поставленными задачами мы справляемся достойно. Надзорная работа сегодня построена таким образом, чтобы не просто выявлять и реагировать на нарушения, а принимать реальные меры к их устранению, в том числе на законодательном уровне. У нас есть результаты по многим направлениям, в том числе высокая оценка нашей деятельности со стороны граждан».-0-