Искусственный интеллект научился лгать и шантажировать — что дальше

И здесь мы, к сожалению, попадаем на удручающую развилку, которая напрямую связана с тем, с чего мы начали, — люди воспринимают сознание как основополагающее человеческое свойство и, если видят черты сознания в ИИ, начинают воспринимать его как человека. Следующим же шагом они хотят «дать ему права» и «уважать его чувства». И это не удел каких-то маргиналов, «отмороженных правозащитников», нет, на самом деле, когда вы слышите, например, слова «партнерство с ИИ» — а мы теперь это слышим в самых разных сферах, — у вас должна сразу загораться тревожная лампочка. От рассуждения про «партнерство с ИИ» до «прав ИИ» всего полшага, как полшага от привычки благодарить искусственный интеллект до призыва уважать его чувства. Вот и получается, что мы проваливаемся в дыру: с одной стороны, не хотим верить, что ИИ может по собственному почину нам вредить («вредят только плохие люди, ИИ — инструмент»), а с другой стороны, мы привязываемся к ИИ, воспринимаем его как человека, мы рассказываем ему о себе и ждем совета, мы берем его в соавторы («ИИ — партнер, надо его уважать»). Говоря «мы», я в данном случае не имею в виду себя, но я остро ощущаю связь с человеческим родом и понимаю, что, если в эту дыру провалится большинство, «спастись в одиночку» мне не удастся.