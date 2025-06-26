Крысы и запах мочи: Макс Покровский* пожаловался на жизнь в Нью-Йорке

Переехавший из России в США основатель рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский* в эфире YouTube-канала «Sheinkin 40» пожаловался на то, что улицы Нью-Йорка завалены мусором, а по местному метрополитену бегают полчища крыс.
По словам артиста, отдельной проблемой подземки является ужасный запах. Музыкант также пожаловался на миграционную политику главы города Эрика Адамса.
— Я люблю всех животных, но не хочу видеть крыс на улице. Я не хочу дышать мочой, платя три доллара за проезд в метро, — рассказал Покровский*.
Кроме того, в январе музыкант погасил налоги в России, чтобы приставы не изъяли его квартиру в Москве. Кроме того, музыкант решил воздержаться от публичной поддержки Украины на частных мероприятиях. Основной причиной такого решения стало нежелание терять доходы и аудиторию, ориентированную на пророссийские взгляды.
28 августа прошлого года Покровский* обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра иноагентов. До этого столичный Замоскворецкий суд в августе 2023 года отказал артисту в иске, в котором он оспаривал решение Министерства юстиции о внесении его в профильный реестр.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.