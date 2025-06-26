Крысы и запах мочи: Макс Покровский* пожаловался на жизнь в Нью-Йорке

28 августа прошлого года Покровский* обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра иноагентов. До этого столичный Замоскворецкий суд в августе 2023 года отказал артисту в иске, в котором он оспаривал решение Министерства юстиции о внесении его в профильный реестр.