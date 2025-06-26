Минстрой Самарской области прокомментировал ситуацию вокруг строительства крематория

Ранее жители Кривого Озера выступили против возведения крематория. После их обращений вице-губернатор Дмитрий Яковлев заверил, что стройка не начнётся, пока не будет найдено компромиссное решение. Сейчас ситуация остаётся на стадии рассмотрения, и окончательное решение по проекту пока не принято.