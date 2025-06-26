Минстрой Самарской области прокомментировал ситуацию вокруг строительства крематория

Сегодня появилась информация, что прокуратура усмотрела возможные нарушения при оформлении разрешительных документов на строительство крематория в Красноярском районе Самарской области.
Министерство строительства Самарской области подтвердило, что получило представление прокуратуры по поводу строительства крематория в посёлке Кривое Озеро. Сейчас министерство областного правительства проверяет возможные нарушения при оформлении разрешительной документации.
"В Министерство строительства поступило представление прокуратуры Самарской области, в котором изложены доводы о возможных нарушениях при оформлении разрешительной документации на строительство крематория в Кривом озере.
В настоящее время документ находится на рассмотрении. Министерство внимательно изучает доводы надзорного органа.
Решение по вопросу об отмене разрешения на строительство на сегодняшний день не принято. Министерство действует строго в рамках законодательства РФ. По итогам рассмотрения представления будет приниматься решение в соответствии с установленным порядком", — сообщили в минстрое.
Ранее жители Кривого Озера выступили против возведения крематория. После их обращений вице-губернатор Дмитрий Яковлев заверил, что стройка не начнётся, пока не будет найдено компромиссное решение. Сейчас ситуация остаётся на стадии рассмотрения, и окончательное решение по проекту пока не принято.