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Минстрой Самарской области прокомментировал ситуацию вокруг строительства крематория

Сегодня появилась информация что прокуратура усмотрела возможные нарушения при оформлении разрешительных документов на строительство крематория в Красноярском районе Самарской области.

Сегодня появилась информация, что прокуратура усмотрела возможные нарушения при оформлении разрешительных документов на строительство крематория в Красноярском районе Самарской области.

Министерство строительства Самарской области подтвердило, что получило представление прокуратуры по поводу строительства крематория в посёлке Кривое Озеро. Сейчас министерство областного правительства проверяет возможные нарушения при оформлении разрешительной документации.

"В Министерство строительства поступило представление прокуратуры Самарской области, в котором изложены доводы о возможных нарушениях при оформлении разрешительной документации на строительство крематория в Кривом озере.

В настоящее время документ находится на рассмотрении. Министерство внимательно изучает доводы надзорного органа.

Решение по вопросу об отмене разрешения на строительство на сегодняшний день не принято. Министерство действует строго в рамках законодательства РФ. По итогам рассмотрения представления будет приниматься решение в соответствии с установленным порядком", — сообщили в минстрое.

Ранее жители Кривого Озера выступили против возведения крематория. После их обращений вице-губернатор Дмитрий Яковлев заверил, что стройка не начнётся, пока не будет найдено компромиссное решение. Сейчас ситуация остаётся на стадии рассмотрения, и окончательное решение по проекту пока не принято.