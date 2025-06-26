«Мы очень хотим вернуться»: кто из уехавших звезд может вновь «обрести Родину» в России

Земфира* надеется на то, что когда-нибудь вернется в РФ.
Уехавшие из России артисты-иноагенты могут вернуться, если пройдут юридическую процедуру. Об этом заявил писатель, политик, подполковник Росгвардии Захар Прилепин. Ранее с пожеланиями обрести Родину для покинувших страну артистов выступала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
О своем намерении вернуться в Россию не раз заявлял ряд артистов, уехавших за границу после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Среди них: рок-музыкант Земфира (Земфира Рамазанова внесена в РФ в реестр иноагентов), рэпер Моргенштерн (Алишер Валиев признан в РФ иноагентом), певица Кристина Орбакайте и многие другие. А в России заявляют о необходимости «обелить» некоторых уехавших. Подробнее о том, как иноагентам вернуться в Россию и кто из эмигрировавших выражал такое желание — в материале URA.RU.
Прилепин допустил возможность возвращения артистов.
Прилепин заявил о том, что все иноагенты могут вернуться в РоссиюФото: Роман Наумов © URA.RU.
Покинувшие Россию артисты, которые были признаны иноагентами, могут вернуться в Россию, если будут соблюдать ряд установленных правил и пройдут специальную юридическую процедуру. При этом, по словам Прилепина, она не столь страшна, как ее описывают многие уехавшие.
Писатель отметил, что закон не предусматривает автоматического уголовного преследования для иноагентов. Этот статус означает лишь запрет на заработок через определенные площадки и ограничения концертной деятельности.
Захарова пожелала уехавшим обрести Родину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала уехавшим артистам обрести то, что они потеряли — Родину. Она отметила, что еще недавно этим людям был важен пацифизм, но теперь и он перестал их интересовать.
Кто может вернуться в Россию.
Земфира* расплакалась при воспоминании о РоссииФото: Anton Belitsky / Russian Look / Global Look Press.
Земфира.
На одном из своих выступлений в Тбилиси (Грузия) певица Земфира не смогла сдержать эмоций и расплакалась на сцене, держа в руках плакат с надписью «Уфа» (артистка родом оттуда). Также она заявила о желании выступить в Москве, выразив уверенность в том, что такая возможность появится в будущем.
Помимо списка иноагентов Земфиру внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщали РИА Новости. Цель сайта — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины.
Моргенштерн.
Моргенштерн** заявил о тоске по РоссииФото: Павел Кашаев / Global Look Press.
В 2024 году Моргенштерн заявил о том, что тоскует по России, пожаловавшись на отсутствие человечности за границей и пообещав больше не работать на Америку. Также он сообщил, что после выхода из наркодиспансера перестал винить в своих проблемах других.
Однако в январе 2025 Следственный комитет объявил рэпера в международный розыск из-за уклонения от обязательств иноагента. На имущество Моргенштерна был наложен арест. Сам артист высказывался, что не понимает, чем заслужил такие жесткие меры.
Общественное движение «Зов народа» обратилось к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой снять статус иноагента с Моргенштерна. Артист, по их мнению, изменился в лучшую сторону — свел с лица татуировки, начал лечение от наркозависимости, стал писать фразы о Боге в своих публикациях.
Однако глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин напомнил, что рэпер негативно высказывался о праздновании 9 Мая в России. Он отметил, что если снять статус иноагента с Моргенштерна, то этого захотят и другие.
Орбакайте заявила о мечте вернуться в РФФото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press.
Кристина Орбакайте.
Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте еще в прошлом году заявила о желании всей своей семьи вернуться в Москву и вновь собраться вместе за семейным столом. «Мы очень хотим вернуться в Москву. Не на праздник, а просто чтобы побыть дома, где все свое. Это наша главная мечта сейчас», — призналась Орбакайте.
Чулпан Хаматова.
Хаматову якобы хотят «обелить» в РоссииФото: Александр Мамаев © URA.RU.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) якобы обсуждался вопрос о возможном возвращении актрисы Чулпан Хаматовой, уехавшей в Балтию в 2022 году, в Россию. Об этом сообщила актриса Яна Поплавская в своем telegram-канале. Официальных подтверждений данному факту нет.
По словам Поплавской, на полях ПМЭФ внимание участников привлекла тема стратегии по реабилитации артистки, которая в настоящее время проживает в странах Балтии. «Как вернуть Чулпан Хаматову в Россию? Вы не поверите, но это был один из важных вопросов на ПМЭФ», — написала она.
Поплавская утверждает, что среди участников форума велись обсуждения не только о Хаматовой, но и о других звездах, покинувших Россию. Как отмечает актриса, речь шла о том, чтобы разработать подходы к возвращению и «отбеливанию» имиджа артистов, переехавших за рубеж. Актриса выразила недовольство инициативой возврата знаменитостей, покинувших страну.
Татьяна Лазарева.
Лазарева*** заявила о мечте вернуться в РФФото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press.
Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), в настоящее время проживающая в Испании, выразила желание вернуться в Россию, несмотря на возбужденное против нее уголовное дело. Об этом она сообщила в разговоре с журналисткой Фаридой Курбангалеевой (внесена в перечни иноагентов и террористов и экстремистов в РФ).
«Я не исключаю, что я туда вернусь, естественно, вернусь, я хочу этого и мечтаю», — заявила Лазарева в декабре прошлого года. Она подчеркнула, что подобное возвращение стало бы для нее осуществлением заветной мечты.
Также телеведущая скучает по ее шоу «Это мой ребенок?». Она отметила, что эта программа якобы и сейчас очень нужна на российском ТВ. Она также поностальгировала по тем временам, когда благодаря этому шоу ее часто узнавали дети на улице.
По словам Лазаревой, жизнь за границей сопряжена с трудностями. Она рассказала, что испытывает сложности с ассимиляцией в новой стране и до сих пор не чувствует себя полностью интегрированной в испанское общество.
Семен Слепаков.
Слепаков**** призвал Россию эвакуировать его из ИзраиляФото: Наталья Чернохатова © URA.RU.
После того, как Израиль атаковал Иран 13 июня, а тот начал ответные действия, комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), проживающий на израильской территории, выразил недовольство тем, что Россия не эвакуирует своих граждан. Он напомнил о принципе «своих не бросают», отметив, что по-прежнему обладает российским паспортом, и выразил надежду на организацию эвакуации для себя и своих коллег. Высказывания артиста передает News.ru.
При этом Россия в период боевых действий между Ираном и Израилем вывезла более тысячи своих граждан из двух стран. 900 — из первой, и 130 — из второй.