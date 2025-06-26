«Мы очень хотим вернуться»: кто из уехавших звезд может вновь «обрести Родину» в России

О своем намерении вернуться в Россию не раз заявлял ряд артистов, уехавших за границу после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Среди них: рок-музыкант Земфира (Земфира Рамазанова внесена в РФ в реестр иноагентов), рэпер Моргенштерн (Алишер Валиев признан в РФ иноагентом), певица Кристина Орбакайте и многие другие. А в России заявляют о необходимости «обелить» некоторых уехавших. Подробнее о том, как иноагентам вернуться в Россию и кто из эмигрировавших выражал такое желание — в материале URA.RU.