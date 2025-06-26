«Остается только ждать»: пострадавший в Шереметьево мальчик не может открыть глаза

Отец двухлетнего мальчика, который пострадал в Шереметьево от рук мужчины, находившегося в неадекватном состоянии, рассказал о состоянии ребенка. По его словам, сегодня днем он общался в врачом.
«Пока ничего не изменилось. Только ждать», — приводит портал Life слова Мохаммада Афзада.
Мужчина добавил, что ребенок может двигать руками и ногами, но глаза пока не открывает.
По его словам, врачи сейчас поменяли лекарства смотрят на динамику.
Сегодня стало известно, что Химкинский суд по ходатайству следствия избрал для уроженца Белоруссии Владимира Витикова, напавшего на мальчика, меру пресечения по делу о покушении на убийство в виде содержания в СИЗО. В суде подозреваемый сообщил, что состоял на учете из-за шизофрении. Ранее сообщалось, что в момент инцидента подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения.