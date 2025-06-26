«Остается только ждать»: пострадавший в Шереметьево мальчик не может открыть глаза

Сегодня стало известно, что Химкинский суд по ходатайству следствия избрал для уроженца Белоруссии Владимира Витикова, напавшего на мальчика, меру пресечения по делу о покушении на убийство в виде содержания в СИЗО. В суде подозреваемый сообщил, что состоял на учете из-за шизофрении. Ранее сообщалось, что в момент инцидента подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения.