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Поддержка волонтеров облегчает жизнь раненым

Волонтеры «Молодой Гвардии» Западного округа столицы передали очередную партию гуманитарной помощи для госпиталей из приграничных районов.

Волонтеры «Молодой Гвардии» Западного округа столицы передали очередную партию гуманитарной помощи для госпиталей из приграничных районов.

Волонтеры собрали все самое необходимое для раненых бойцов, находящихся в полевых госпиталях и приграничных лечебных учреждениях Белгородской области, и мирных жителей, которые пострадали от атак укронацистов. Этот перечень содержит более 500 килограммов продуктов, около 50 упаковок одноразовых пеленок, лекарства, влажные салфетки, одежду, постельные принадлежности, газовую плиту, стиральную машину и многое другое.

— Со сбором гуманитарного груза нам помогли прихожане храма Живоначальной Троицы на Шаболовке, Введенского храма в Южном Бутове, многодетные семьи, наши товарищи из группы «Время помогать вместе Колизей», соцработники, а также участники объединения «Время помогать вместе», — рассказывает исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» района Проспект Вернадского Инна Подбельская. — Надеемся, что груз поможет нашим ребятам, которые находятся на передовой, и облегчит их жизнь.

Помимо этого, в июле активисты из «Молодой Гвардии» передали участникам спецоперации более двух тонн мебели, собранных в кратчайшие сроки — за месяц.

— Вся мебель, которую мы передали для бойцов, находится в отличном состоянии. Надеемся, что переданная нами гуманитарная помощь облегчит быт ребят на передовой, — отмечает исполнительный секретарь местного отделения партии района Кунцево Андрей Смирнов. — В этой гуманитарной миссии ключевую роль сыграл наш товарищ, предприниматель Эрик Асрян, который и передал больше всего. Он очень переживает за судьбы ребят, которые лежат в госпиталях или находятся на передовой и сражаются с националистами и западными наемниками.

К слову, активисты из «Молодой Гвардии» на регулярной основе собирают и подготавливают к отправке в зону проведения специальной военной операции крупные партии дополнительной гумпомощи. Они упаковывают посылки, в которые входят вещи первой необходимости — продукты, сладости, одежда, средства личной гигиены, бинты и многое другое. Помимо этого, в такие упаковки собирают и игрушки, и письма со словами поддержки от детей самых разных возрастов.

Кроме того, активисты из «Молодой Гвардии» регулярно устраивают различные мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению блиндажных свечей из воска и парафина и многое другое. Например, на проспекте Вернадского уже несколько лет работает проект «Свечная Мастерская». Там волонтеры со всей Москвы подготавливают окопные свечи для участников СВО. К проекту присоединились несколько десятков семей из столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Нурлан Абдрашитов, политолог:

— Гуманитарные сборы стали неотъемлемой частью жизни на новых территориях. Продукты и теплая одежда, генераторы и медикаменты — это то, что реально нужно. Особенно в зимние месяцы, когда в некоторых городах перебои с электричеством, а школы и больницы держатся буквально на дизелях из региональных поставок. Здесь нет никакой политики — просто факт: если бы не помощь, было бы все хуже.

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