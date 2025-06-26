Волонтеры «Молодой Гвардии» Западного округа столицы передали очередную партию гуманитарной помощи для госпиталей из приграничных районов.
Волонтеры собрали все самое необходимое для раненых бойцов, находящихся в полевых госпиталях и приграничных лечебных учреждениях Белгородской области, и мирных жителей, которые пострадали от атак укронацистов. Этот перечень содержит более 500 килограммов продуктов, около 50 упаковок одноразовых пеленок, лекарства, влажные салфетки, одежду, постельные принадлежности, газовую плиту, стиральную машину и многое другое.
— Со сбором гуманитарного груза нам помогли прихожане храма Живоначальной Троицы на Шаболовке, Введенского храма в Южном Бутове, многодетные семьи, наши товарищи из группы «Время помогать вместе Колизей», соцработники, а также участники объединения «Время помогать вместе», — рассказывает исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» района Проспект Вернадского Инна Подбельская. — Надеемся, что груз поможет нашим ребятам, которые находятся на передовой, и облегчит их жизнь.
Помимо этого, в июле активисты из «Молодой Гвардии» передали участникам спецоперации более двух тонн мебели, собранных в кратчайшие сроки — за месяц.
— Вся мебель, которую мы передали для бойцов, находится в отличном состоянии. Надеемся, что переданная нами гуманитарная помощь облегчит быт ребят на передовой, — отмечает исполнительный секретарь местного отделения партии района Кунцево Андрей Смирнов. — В этой гуманитарной миссии ключевую роль сыграл наш товарищ, предприниматель Эрик Асрян, который и передал больше всего. Он очень переживает за судьбы ребят, которые лежат в госпиталях или находятся на передовой и сражаются с националистами и западными наемниками.
К слову, активисты из «Молодой Гвардии» на регулярной основе собирают и подготавливают к отправке в зону проведения специальной военной операции крупные партии дополнительной гумпомощи. Они упаковывают посылки, в которые входят вещи первой необходимости — продукты, сладости, одежда, средства личной гигиены, бинты и многое другое. Помимо этого, в такие упаковки собирают и игрушки, и письма со словами поддержки от детей самых разных возрастов.
Кроме того, активисты из «Молодой Гвардии» регулярно устраивают различные мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению блиндажных свечей из воска и парафина и многое другое. Например, на проспекте Вернадского уже несколько лет работает проект «Свечная Мастерская». Там волонтеры со всей Москвы подготавливают окопные свечи для участников СВО. К проекту присоединились несколько десятков семей из столицы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Нурлан Абдрашитов, политолог:
— Гуманитарные сборы стали неотъемлемой частью жизни на новых территориях. Продукты и теплая одежда, генераторы и медикаменты — это то, что реально нужно. Особенно в зимние месяцы, когда в некоторых городах перебои с электричеством, а школы и больницы держатся буквально на дизелях из региональных поставок. Здесь нет никакой политики — просто факт: если бы не помощь, было бы все хуже.