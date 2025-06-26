«Я как будто иду по следам своего прадеда-героя». Участники «Поезда Памяти» побывали на Буйничском поле

«Придя сюда понимаешь, что в годы Великой Отечественной войны бои велись за каждый клочок земли. Тут испытываешь великую гордость за своих предков, за их подвиги, — отметил он. — Здесь под Могилевом объединились не только белорусские солдаты, к ним на помощь пришли такие же военные из других государств Советского Союза. Здесь осознаешь, что война не касается кого-то одного города, поселка или страны. Она касается каждого: человека, семьи или народа. Поэтому Буйничское поле — это место памяти и скорби. И в то же время — это место силы и доблести наших советских граждан и солдат, которые не побоялись отстоять свою родную землю, свой город и свою малую родину».