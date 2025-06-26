«Я как будто иду по следам своего прадеда-героя». Участники «Поезда Памяти» побывали на Буйничском поле

26 июня, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Участники культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти» прибыли сегодня на могилевскую землю, где посетили и познакомились с историей мемориального комплекса «Буйничское поле», передает корреспондент БЕЛТА.
Знакомство с мемориалом началось с возложения цветов к каплице и минуты молчания в память о героях, что боролись с фашистами. В память о всех тех солдатах и мирных жителях, жизни которых оборвала война. С огромной благодарностью тем, кто прошел всю войну, вернулся домой и налаживал жизнь после Победы в 45-м.
Среди тех, кто познакомился с историей памятного места под Могилевом, — Егор Головин из Курской области.
«Придя сюда понимаешь, что в годы Великой Отечественной войны бои велись за каждый клочок земли. Тут испытываешь великую гордость за своих предков, за их подвиги, — отметил он. — Здесь под Могилевом объединились не только белорусские солдаты, к ним на помощь пришли такие же военные из других государств Советского Союза. Здесь осознаешь, что война не касается кого-то одного города, поселка или страны. Она касается каждого: человека, семьи или народа. Поэтому Буйничское поле — это место памяти и скорби. И в то же время — это место силы и доблести наших советских граждан и солдат, которые не побоялись отстоять свою родную землю, свой город и свою малую родину».
В семье Егора есть свой герой. «Мой прадед Никандр Егорович родился в Курганской области. Война не обошла его стороной. Он пошел на фронт добровольцем, прошел всю Беларусь, Победу встретил в Риге, награжден медалями. После войны вернулся уже в Курскую область, продолжил там жить и трудиться, — поделился молодой человек. — И можно сказать, что благодаря “Поезду Памяти” я прохожу по местам боевой славы своего прадеда, как будто иду по его следам».
Побывала на Буйничском поле сегодня Александра Якшук из Гродненской области. «Я приложила все усилия, чтобы стать частью такого удивительного проекта. И когда узнала, что я прошла отбор, кажется, мою радость слышала вся округа, — делится она. — “Поезд Памяти” дает возможность проделать большой путь, открыть много интересных исторических мест. Я, например, до этого никогда не была в Бресте. Брестская крепость очень впечатлила. Настолько, что даже трудно описать это словами».
Девушка ведет очень активную историческую деятельность, в школьном музее сама проводит экскурсии. Ее семью Великая Отечественная война обошла стороной. Но зная, какое горе принесли фашисты нашим предкам, Александра выбрала путь изучать эту историю, изучать историю своей малой родины и рассказывать ее другим.
Культурно-образовательный проект «Поезд Памяти» был инициирован главами верхних палат парламентов Беларуси и России и осуществил свое первое путешествие в 2022 году. В этом году он объединил 200 потомков победителей — представителей народов бывших республик Советского Союза, которые в 1945 году одержали общую Победу над нацизмом. -0-
Фото Олега Фойницкого.