Токаев пошутил, что некоторые политики используют ИИ для подготовки речи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пошутил о том, что некоторые политики могут использовать популярный чат-бот ИИ ChatGPT для подготовки своих докладов. Ведь всем нужно использовать современные технологии. Об этом казахский политик заявил на форуме ЕАЭС в Минске.