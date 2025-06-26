Токаев пошутил, что некоторые политики используют ИИ для подготовки речи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пошутил о том, что некоторые политики могут использовать популярный чат-бот ИИ ChatGPT для подготовки своих докладов. Ведь всем нужно использовать современные технологии. Об этом казахский политик заявил на форуме ЕАЭС в Минске.
«Вот ChatGPT. Студенты пользуются этим инструментом. Говорят, что и некоторые политические лидеры прибегают к ChatGPT с тем, чтобы он им помог составить надлежащую речь», — пошутил Токаев.
Позже политик отметил, что цифровизация — это побочный эффект внедрения искусственного интеллекта практически во все сферы жизнедеятельности, но сейчас без этого не обойтись.
Ранее KP.RU сообщил, что президент Владимир Путин назвал правильным шагом поставки водки из России в ЮАР. Российский лидер пошутил, что в африканской стране «будет веселее» жить, но подчеркнул, что к водке потребуется «закуска», анонсировав следующие поставки продуктов питания.