Суд арестовал мужчину, обвиняемого в покушении на ребенка в Шереметьево

На время следствия суд арестовал мужчину, бросившего двухлетнего ребенка об пол в аэропорту Шереметьево. Подозреваемый Владимир Витиков останется под стражей два месяца. 23 июня он неожиданно для окружающих схватил в зоне прилетов аэропорта незнакомого ему мальчика, перевернул его и с силой швырнул головой об пол. Ребенок получил серьезные травмы, за его жизнь борются врачи. Во время нападения мужчина был в состоянии наркотического опьянения, ему назначена экспертиза для определения вменяемости.