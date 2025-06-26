Мелони призвала Трампа проявить решимость на Украине, как было с Ираном

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в ходе личной встречи с американским президентом Дональдом Трампом призвала его проявить больше решимости относительно военного конфликта России и Украины, подобно тому, как это было в противостоянии Ирана и Израиля.
По словам руководителя правительства, глава государства должен подтолкнуть стороны к диалогу. Она добавила, что такой же подход необходимо использовать для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.
— Трампу я сказала, что решимость… нужно проявить в отношении двух других перемирий: на Украине… и в Газе, где ситуация невыносима, — передает слова Мелони Le Repubblica.
Дональд Трамп высказался, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем представлялось, и упомянул в данном контексте «проблемы» с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Кроме того, в рамках саммита НАТО состоялась встреча Трампа и Зеленского. Она продлилась 40 минут и прошла без журналистов и трансляций. Украинский президент назвал консультацию с американским лидером «длительной» и «содержательной», отметив, что в ходе разговора они обсудили все «действительно значимые» вопросы.