Мелони призвала Трампа проявить решимость на Украине, как было с Ираном

Кроме того, в рамках саммита НАТО состоялась встреча Трампа и Зеленского. Она продлилась 40 минут и прошла без журналистов и трансляций. Украинский президент назвал консультацию с американским лидером «длительной» и «содержательной», отметив, что в ходе разговора они обсудили все «действительно значимые» вопросы.