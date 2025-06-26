В Ростове с помощью крови на форме девочку признали дочкой бойца СВО

Дмитрий вырос в детском доме Тверской области. Но обрел семью благодаря ростовчанке Елене Очеретной. Она стала для парня названной сестрой, поддержав его в трудные моменты жизни. Переехав в Ростов, Дмитрий успел поработать на нескольких предприятиях, прежде чем в декабре 2023 года отправился на СВО по контракту.