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В Ростове с помощью крови на форме девочку признали дочкой бойца СВО

Погибший боец СВО из Ростова не успел официально признать дочь.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове благодаря ДНК-экспертизе, проведенной по следам крови на военной форме, удалось установить отцовство погибшего бойца СВО в отношении его маленькой дочери Василисы.

Дмитрий вырос в детском доме Тверской области. Но обрел семью благодаря ростовчанке Елене Очеретной. Она стала для парня названной сестрой, поддержав его в трудные моменты жизни. Переехав в Ростов, Дмитрий успел поработать на нескольких предприятиях, прежде чем в декабре 2023 года отправился на СВО по контракту.

24 ноября 2024 года боец погиб под Донецком, прикрывая отход раненого сослуживца. Он так и не успел официально признать свою дочь, родившуюся перед его отправкой в зону СВО.

— Мы передали на экспертизу форму со следами крови Димы, когда биологическая бабушка девочки отказалась от теста ДНК, — рассказала Елена. — Результат в 99,9% подтвердил родство.