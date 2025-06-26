Благородные сыры и напитки с историей. Как агрогородок в Мядельском районе стал центром промышленного туризма

Идея создания агрогородков, инициированная Президентом, подразумевала развитие сельских населенных пунктов, условия проживания в которых ничем бы не отличались от городских. Хорошие дороги, новые коммуникации, наличие объектов социальной инфраструктуры — от садиков до больниц, возможность строительства жилья. Однако одних дорог и магазинов мало: чтобы молодежь хотела оставаться здесь жить, важно наличие рабочих мест. В агрогородке Нарочь, где проживает более 2,1 тыс. человек (из них около 50% — трудоспособное население), вопрос трудоустройства не составляет особых проблем. Помимо объектов самого населенного пункта, а это садик, школа, больница и поликлиника, десять торговых точек и другие, кадры востребованы и в местных здравницах. В Нарочском сельисполкоме отмечают, что на его территории работает более 50 агроусадеб, кроме этого, агрогородок является центром сельхозпредприятия «Нарочанская нива — 2004», в нем также расположены винокурня и производственный участок крупного молзавода.