Благородные сыры и напитки с историей. Как агрогородок в Мядельском районе стал центром промышленного туризма

Природа подарила Нарочанскому краю бесценную жемчужину — озеро Нарочь, обрамленное более чем пятью десятками красивейших водоемов. Однако природное богатство, которое привлекает многочисленных гостей, — лишь часть туристического потенциала региона. Современный турист, отправляясь на отдых, хочет не только получить комфортность пребывания, но и наполниться эмоциями от изучения региона, проникнуться его колоритом. И в этом плане Нарочанскому краю сегодня есть что предложить, в чем корреспондент БЕЛТА убедилась, посетив агрогородок Нарочь.
Сильные регионы — сильная страна.
Идея создания агрогородков, инициированная Президентом, подразумевала развитие сельских населенных пунктов, условия проживания в которых ничем бы не отличались от городских. Хорошие дороги, новые коммуникации, наличие объектов социальной инфраструктуры — от садиков до больниц, возможность строительства жилья. Однако одних дорог и магазинов мало: чтобы молодежь хотела оставаться здесь жить, важно наличие рабочих мест. В агрогородке Нарочь, где проживает более 2,1 тыс. человек (из них около 50% — трудоспособное население), вопрос трудоустройства не составляет особых проблем. Помимо объектов самого населенного пункта, а это садик, школа, больница и поликлиника, десять торговых точек и другие, кадры востребованы и в местных здравницах. В Нарочском сельисполкоме отмечают, что на его территории работает более 50 агроусадеб, кроме этого, агрогородок является центром сельхозпредприятия «Нарочанская нива — 2004», в нем также расположены винокурня и производственный участок крупного молзавода.
О том, что здесь хотят жить, развиваться и строиться, свидетельствует очередь из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий. Пока местная власть удовлетворить все существующие запросы на дефицитную землю не представляет возможным. И это тоже показатель популярности и востребованности места.
Государственно-частное партнерство.
Побывав туристом в агрогородке Нарочь, проехав по его благоустроенным улицам (почти 100% дорог здесь с асфальтовым покрытием), полюбовавшись архитектурой культовых сооружений, можно сделать для себя интереснейшие открытия в сфере производственного туризма.
И здесь Нарочь удивит богатой историей производства алкогольной продукции, корни которой уходят в 1845 год, когда князь Свенторжецкий в этой местности возвел винокурню. Кстати, одно из зданий, построенное почти через полвека продолжателем дела помещиком Пикутским, сохранилось до настоящего времени. В планах учредителей ООО «Винокурня Нарочь» — его реставрация с сохранением элементов красивейшего фасада. Пока экскурс в прошлое — весьма привлекательная часть рассказа при сопровождении туристов, приезжающих на предприятие.
Зато посетители могут в полной мере окунуться в тонкости производства крепкого алкоголя, узнав про отмеченный золотыми медалями самогон, увидев уникальное оборудование для производства ректификата, а также побывать в самом сердце предприятия — погребах с сотнями бочек, где созревают благородные напитки. Даже если не дегустировать их (а дегустация — это тоже часть экскурсионной программы), то палитра ароматов, царящих в погребах с продуктом различных сроков выдержки, также подарит массу эмоций.
Примечательно, что в реализации этого проекта лишь 30% принадлежит государству. Доля частного бизнеса, который подошел к винокурению как к отдельному виду искусства, основываясь на исконных традициях, составляет 70%. Реализация проекта не завершена, и многие идеи, в том числе для привлекательности производства для туристов, еще найдут свое воплощение.
К напитку — благородный сыр.
Лучшего соседства для винокурни, чем производство сыра, сложно найти. Пожалуй, для идеальной картинки, удовлетворившей бы все вкусовые рецепторы туриста-гурмана (по личным наблюдениям корреспондента), не хватает лишь пекарни.
Завод по переработке молока в агрогородке Нарочь был построен в 1958 году. Вся линейка молочной продукции, включая известное даже за пределами региона мороженое, выпускалась здесь до присоединения предприятия к Минскому молочному заводу № 1. Его руководством было принято стратегически правильное решение о специализации производства. И сегодня производственный участок, входящий в состав холдинга, выпускает сыры. В прошлом году здесь завершилась реализация проекта по программе развития регионов «Один район — один проект», в рамках которого был налажен выпуск сыров с голубой плесенью. Рабочие места на фактически полностью обновленном предприятии получили 150 человек.
Данное производство известно не только в масштабах страны, 90% продукции, согласно бизнес-плану, отправляется на экспорт. Продукция нарочанских сыроделов, которые смогли внедрить на своем предприятии лучшие мировые традиции, уже заслужила самые высокие оценки потребителей.
Ну, а туристы, приезжающие в агрогородок Нарочь, могут не только попробовать деликатес, но и увидеть разные этапы производства, которые откроются за стеклом галереи. Кстати, в производстве такого сыра используется много ручного труда, и это придает процессу, за которым наблюдаешь, особую магию. Не меньшее удовольствие — пробовать продукт, ароматный, нежный, с легкой грибной пикантностью, в сочетании с виноградом, грушей, клубникой или сухофруктами.
Точки роста.
О Нарочанском регионе можно говорить много, и его промышленному туризму в том числе есть куда расти. Например, озера края — поставщики отличной белорусской рыбы, и ее соление, вяление, копчение и запекание может стать еще одним направлением не только для реализации, но и для демонстрации производства. Но для таких проектов, как и для ряда других, нужна не только инициатива — потребуются серьезные финансовые вложения.
«Для привлечения инвесторов в Мядельский район исполком ежегодно формирует инвестиционные площадки как для размещения каких-либо нестационарных объектов (в 2024 году только в Мяделе их было организовано пять), так и для строительства. По курортному поселку Нарочь определены земельные участки для строительства объектов торговли и общепита. Проводится работа с недобросовестными пользователями, которым ранее были предоставлены участки. На озере Швакшты сегодня ждет инвестора площадка площадью почти 9 га. Там можно реализовать масштабный проект по возведению гостиничного комплекса с различными видами услуг», — рассказал заместитель председателя Мядельского райисполкома Руслан Жук.
В качестве примера успешной предпринимательской инициативы заместитель председателя назвал этнокультурный комплекс «Наносы Отдых», который сегодня известен далеко за пределами региона. Успешно решают в своих населенных пунктах вопросы размещения и досуга туристов более 70 агроусадеб.
Точки роста, здесь, несомненно, есть, ведь, судя по ежегодно растущему потоку туристов в регион, он не потеряет своей привлекательности и для бизнес-инициативы.
Елена Харевич,
БЕЛТА. -0-