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Рома Зверь представил в Петербурге фотовыставку с привидениями

Певец Рома Зверь открыл в петербургском музее современного искусства «Эрарта» фотовыставку «Привиделось».

Певец Рома Зверь открыл в петербургском музее современного искусства «Эрарта» фотовыставку «Привиделось». Все снимки содержат изображения привидений, добавленные с помощью искусственного интеллекта, пишет «МК в Питере».

Как пояснил сам Зверь, привидение на его фотографиях — это своего рода автопортрет и знак личного присутствия автора в запечатленной ситуации. Камера выступает в роли портала между ним и реальностью.

«Это может быть такое и альтерэго, и это может быть даже автопортрет некий мой, потому что я по ту сторону кадра, а другая сторона — это уже некий портал, проход», — отметил он.

При этом музыкант считает, что повсеместное внедрение искусственного интеллекта, особенно в творческие сферы, может привести к тому, что человек перестанет мыслить самостоятельно. Он выразил обеспокоенность использованием ИИ при создании музыки, визуальных образов, изобразительного искусства, сценариев и книг.