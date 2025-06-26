Рома Зверь представил в Петербурге фотовыставку с привидениями

Певец Рома Зверь открыл в петербургском музее современного искусства «Эрарта» фотовыставку «Привиделось». Все снимки содержат изображения привидений, добавленные с помощью искусственного интеллекта, пишет «МК в Питере».
Как пояснил сам Зверь, привидение на его фотографиях — это своего рода автопортрет и знак личного присутствия автора в запечатленной ситуации. Камера выступает в роли портала между ним и реальностью.
«Это может быть такое и альтерэго, и это может быть даже автопортрет некий мой, потому что я по ту сторону кадра, а другая сторона — это уже некий портал, проход», — отметил он.
При этом музыкант считает, что повсеместное внедрение искусственного интеллекта, особенно в творческие сферы, может привести к тому, что человек перестанет мыслить самостоятельно. Он выразил обеспокоенность использованием ИИ при создании музыки, визуальных образов, изобразительного искусства, сценариев и книг.