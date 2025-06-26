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В связи с дорожными работами на улицу Павловского в Минске не будут заезжать автобусы

В связи с выполнением работ по устройству асфальтобетонного покрытия с закрытием движения всех видов транспорта по ул. Павловского с 21:00 26 июня исключается заезд автобусных маршрутов № 110А, 160А, 168А на ул. Павловского.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с дорожным работами ряд автобусов не будет заезжать на улицу Павловского в Минске, сообщили БЕЛТА в Минсктрансе.

В связи с выполнением работ по устройству асфальтобетонного покрытия с закрытием движения всех видов транспорта по ул. Павловского с 21:00 26 июня исключается заезд автобусных маршрутов № 110А, 160А, 168А на ул. Павловского.

В Минсктрансе обратили внимание, что на период проведения работ из транспортного обслуживания исключаются остановочные пункты «Поворот на Городок» (в обоих направлениях), «Павловского» (в обоих направлениях), «АкваТрайпл».-0-