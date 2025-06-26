Бойца ММА отправили на 28 лет в тюрьму за убийство инспектора в парке «Зарядье»

Бывший боец был задержан 1 января после того, как оказал сопротивление при задержании и применил газовый баллончик против сотрудника полиции. В декабре 2024 года Следственный комитет завершил расследование по данному уголовному делу. В этот же период стало известно, что правоохранительные органы выделили материалы в отношении соучастника подозреваемого в терроризме в отдельное производство. Сам Ахьядов вину в теракте не признал, напоминает RT.