Бойца ММА отправили на 28 лет в тюрьму за убийство инспектора в парке «Зарядье»

Бойца ММА признали виновным в убийстве инспектора.
Боец смешанных единоборств Ламберд Ахьядов (внесен в РФ в перечень террористов) осужден на 28 лет лишения свободы за убийство инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в конце 2022 года в парке «Зарядье». Соответствующее решение вынес Второй Западный окружной военный суд.
Согласно оглашенному приговору, первые семь лет наказания Ахьядов проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. «Назначить Ахьядову наказание в виде 28 лет лишения свободы, первые 7 лет он будет отбывать в тюрьме», — говорится в решении суда, передает ТАСС.
Как установило следствие, преступление было совершено в парке «Зарядье» в Москве. В ходе расследования было доказано, что Ахьядов совершил предумышленное убийство сотрудника МАДИ при исполнении им служебных обязанностей. Суд также учел, что обвиняемый состоит в перечне лиц, причастных к террористической деятельности, что повлияло на назначение максимально строгого наказания.
Бывший боец был задержан 1 января после того, как оказал сопротивление при задержании и применил газовый баллончик против сотрудника полиции. В декабре 2024 года Следственный комитет завершил расследование по данному уголовному делу. В этот же период стало известно, что правоохранительные органы выделили материалы в отношении соучастника подозреваемого в терроризме в отдельное производство. Сам Ахьядов вину в теракте не признал, напоминает RT.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.