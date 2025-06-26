Скорпион ужалил даму, которая приняла его за пыль

Укус крымского скорпиона привел сотрудницу московского офиса на больничную койку. Членистоногое, судя по всему, случайно приехало в Москву в чьем-то багаже.
Как узнал «МК», на днях «скорая» доставила в центр токсикологии Института Склифосовского женщину с укусом необычного для столицы животного. Сотрудница одного из офисов решила смахнуть пыль со шкафа и наткнулась на… скорпиона. Испуганный резким движением, скорпион вонзил жало в указательный палец женщины. Она сразу почувствовала недомогание и сильную боль и вызвала «скорую».
Причем москвичка смогла поймать обидчика и посадить его в банку. Емкость с животным она и продемонстрировала врачам Склифа. По словам врачей, укус такого скорпиона визуально практически не заметен. Однако его яд очень токсичен, он вызвал сильную боль в правой руке, уплотнение в месте укуса, головную боль и слабость. Специалисты обработали рану и провели терапию.
Вероятно, желтовато-бурый скорпион, «выходец» из Крыма, был завезен в Москву случайно вместе с продуктами или одеждой.