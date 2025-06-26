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Скорпион ужалил даму, которая приняла его за пыль

Укус крымского скорпиона привел сотрудницу московского офиса на больничную койку.

Укус крымского скорпиона привел сотрудницу московского офиса на больничную койку. Членистоногое, судя по всему, случайно приехало в Москву в чьем-то багаже.

Как узнал «МК», на днях «скорая» доставила в центр токсикологии Института Склифосовского женщину с укусом необычного для столицы животного. Сотрудница одного из офисов решила смахнуть пыль со шкафа и наткнулась на… скорпиона. Испуганный резким движением, скорпион вонзил жало в указательный палец женщины. Она сразу почувствовала недомогание и сильную боль и вызвала «скорую».

Причем москвичка смогла поймать обидчика и посадить его в банку. Емкость с животным она и продемонстрировала врачам Склифа. По словам врачей, укус такого скорпиона визуально практически не заметен. Однако его яд очень токсичен, он вызвал сильную боль в правой руке, уплотнение в месте укуса, головную боль и слабость. Специалисты обработали рану и провели терапию.

Вероятно, желтовато-бурый скорпион, «выходец» из Крыма, был завезен в Москву случайно вместе с продуктами или одеждой.