Скорпион ужалил даму, которая приняла его за пыль

Причем москвичка смогла поймать обидчика и посадить его в банку. Емкость с животным она и продемонстрировала врачам Склифа. По словам врачей, укус такого скорпиона визуально практически не заметен. Однако его яд очень токсичен, он вызвал сильную боль в правой руке, уплотнение в месте укуса, головную боль и слабость. Специалисты обработали рану и провели терапию.