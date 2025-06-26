Цыганова назвала жалким Витрогана после видео из Израиля

Российская певица Вика Цыганова заявила, что бывший муж Ксении Собчак, актер Максим Виторган, оказавшийся в Израиле во время эскалации конфликта с Ираном, выглядит жалко и убого.
«Какой же жалкий тип этот Витроган! Шутит, а глазки-то бегают, и по сторонам оглядывается», — прокомментировала она в своем Telegram-канале короткое видео актера из Израиля, которое тот опубликовал в соцсети.
В нем Витроган рассказал, что утром по Израилю нанесли удары, и ему пришлось спуститься в бомбоубежище. Актер рассказал, что когда тревога закончилась, он вышел и решил купить себе свежий круассан, чтобы «порадовать себя».
«Убогое зрелище — пока совсем молодые парни становятся героями СВО, сбежавший артист дрожит в бункере и поедает круассаны, нервно оглядываясь по сторонам», — отреагировала на ролик Цыганова.
Певица подчеркнула, что «12-дневная война» вывела на чистую воду многих сбежавших артистов, изображавших пацифистов.
Цыганова поинтересовалась, куда же исчезла смелость Витрогана из 2022 года, когда он занял четкую антивоенную позицию. Она отметила, что находиться под обстрелом иранских ракет — «это вам не черные квадраты в запрещённых соцсетях постить».
Теперь, когда война в Израиле закончилась, Виторган «снова приползет в Россию», написала Цыганова.
Отметим, актер приехал в Израиль, чьим гражданином является, и где живет его старшая дочь, на гастроли, однако спектакль с его участием отменили из-за особого положения после того, как Израиль развернул полномасштабную военную операцию против Ирана.
Напомним, три года назад, после начала СВО, Виторган опубликовал в социальных сетях черный квадрат и слово «позор».
Ранее певица прокомментировала высказывания Дмитрия Быкова* и Татьяны Лазаревой** о том, что они хотели бы вернуться в РФ.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.
** Внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.