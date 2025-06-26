Могодетная мать погибла во время первого прыжка с парашютом с инструктором

Многодетная британка Белинда Тейлор скончалась при падении с высоты более четырех тысяч метров, когда решилась в первый раз в жизни прыгнуть с парашютом. Кроме того, скончался и 30-летний инструктор Адам Харрисон, который ее сопровождал.
Инцидент произошел неподалеку от аэродрома Данксвелл в восточном Девоне. Прибывшие на место медики констатировали, что Тейлор и Харрисон умерли от многочисленных травм. При этом знакомые отмечали любовь британки к подобному экстремальному досугу и даже называли ее «адреналиновой наркоманкой».
— Британская комиссия по расследованию прыжков с парашютом расследует аварию вместе с полицией, советом и Управлением гражданской авиации, — передает таблоид Daily Mail.
Другой случай произошел в конце мая, когда в Черногории 19-летняя туристка из Сербии погибла, упав с высоты около 50 метров во время парасейлинга — девушка отстегнулась от парашюта прямо в полете.
Кроме того, инструктор по прыжкам с парашютом и студент Московского государственного университета имени Ломоносова получили серьезные травмы после приземления в подмосковном городе Пущино.