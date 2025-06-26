Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Могодетная мать погибла во время первого прыжка с парашютом с инструктором

Многодетная британка Белинда Тейлор скончалась при падении с высоты более четырех тысяч метров, когда решилась в первый раз в жизни прыгнуть с парашютом. Кроме того, скончался и 30-летний инструктор Адам Харрисон, который ее сопровождал.

Многодетная британка Белинда Тейлор скончалась при падении с высоты более четырех тысяч метров, когда решилась в первый раз в жизни прыгнуть с парашютом. Кроме того, скончался и 30-летний инструктор Адам Харрисон, который ее сопровождал.

Инцидент произошел неподалеку от аэродрома Данксвелл в восточном Девоне. Прибывшие на место медики констатировали, что Тейлор и Харрисон умерли от многочисленных травм. При этом знакомые отмечали любовь британки к подобному экстремальному досугу и даже называли ее «адреналиновой наркоманкой».

— Британская комиссия по расследованию прыжков с парашютом расследует аварию вместе с полицией, советом и Управлением гражданской авиации, — передает таблоид Daily Mail.

Другой случай произошел в конце мая, когда в Черногории 19-летняя туристка из Сербии погибла, упав с высоты около 50 метров во время парасейлинга — девушка отстегнулась от парашюта прямо в полете.

Кроме того, инструктор по прыжкам с парашютом и студент Московского государственного университета имени Ломоносова получили серьезные травмы после приземления в подмосковном городе Пущино.