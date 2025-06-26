Могодетная мать погибла во время первого прыжка с парашютом с инструктором

Многодетная британка Белинда Тейлор скончалась при падении с высоты более четырех тысяч метров, когда решилась в первый раз в жизни прыгнуть с парашютом. Кроме того, скончался и 30-летний инструктор Адам Харрисон, который ее сопровождал.