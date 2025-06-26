Попался, который хватался: Какой срок грозит главарю секты пикаперов Лесли, который учил лапать россиянок

В этом посте пикапер и призывал своих учеников к сексуальным домогательствам и даже сексуализированному насилию: флешмоб заключался в том, чтобы познакомиться с девушкой в центре Москвы, затащить её куда-то и сразу же приступить к интиму. Кажется, в 2025 году такой план обречён на провал как в центре, так и в отдалённых районах, например Бутово или Саларьево. Но Алекса Лесли и его последователей было не остановить. В итоге десятки молодых мужчин, которых в Интернете 20-х принято называть «инцелами», в июне 2025 года агрессивно хватали девушек и пытались затащить их в подворотни, уборные и прочие укромные места ради заветного интима. Этот флешмоб по соблазнению от Алекса Лесли получил широкую огласку. И оказался в поле зрения правоохранительных органов.