Круз Кастильо, Си Си Кэпвелл и Банни Тальятти: как сложилась судьба звезд «Санта-Барбары»

Американский актер Джо Маринелли, сыгравший роль Банни Тальятти в сериале «Санта-Барбара», скончался от рака на 69-м году жизни. За свою карьеру он в основном исполнял эпизодические роли в различных телевизионных проектах, однако продолжал сниматься вплоть до 2020 года. Как сложились судьбы других актеров, исполнивших роли в одном из самых популярных сериалов — в материале «Вечерней Москвы».
Эй Мартинес (Круз Кастильо).
Эй Мартинес, сыгравший Круза Кастильо, после «Санта-Барбары» продолжил сниматься в кино и сериалах. Например, он появился в таких проектах, как «Главный госпиталь», «C.S.I.: Место преступления», «Одна жизнь, чтобы жить», «Мыслить как преступник», «Касл», «Закон Лос-Анджелеса», «Главная больница», «Для людей», «Дерзкие и красивые», «Дни нашей жизни», «Лонгмайр», «Темные ветра», «Скорая» и другие.
Всего в его фильмографии более 150 проектов. Однако в последнее время роли Мартинеса были эпизодическими. Актер часто общается с поклонниками и с теплотой вспоминает съемки в «Санта-Барбаре». Личная жизнь артиста сложилась вполне удачно: он уже более 40 лет женат на женщине по имени Лесли Брайанс, родившей ему трех детей.
Робин Райт (Келли Кэпвелл).
Робин Райт, сыгравшая Келли Кэпвелл, стала популярной благодаря «Санта-Барбаре», однако через несколько лет ушла из проекта ради съемок в большом кино. Это решение принесло ей успех, актриса снялась во многих известных фильмах. В 2016 году ее даже назвали одной из самых высокооплачиваемых актрис, а за роль в сериале «Карточный домик» ей присудили «Золотой глобус». Также она сыграла в проектах «Человек, который изменил все», «Форрест Гамп», «Девушка с татуировкой дракона», «Бегущий по лезвию 2049», «Чудо-женщина 1984», «Здесь» и многих других.
Во время съемок «Санта-Барбары» актриса влюбилась в коллегу Дэйна Уизерспуна, за которого позже вышла замуж, но брак продлился всего два года. Затем Райт была замужем за скандально известным актером Шоном Пеном, у них двое детей. Роман оказался бурным: супруги то и дело подавали на развод, а потом тут же забирали заявление обратно. После окончательного разрыва актриса вышла замуж за менеджера модного дома Saint Laurent Климента Жиро.
Марси Уокер (Иден Кэпвелл).
Марси Уокер, сыгравшая Иден Кэпвелл, во время съемок «Санта-Барбары» успела забеременеть и родить ребенка. Она разводилась четыре раза, а семейное счастье обрела лишь с пятым мужем, с которым состоит в браке уже более 20 лет.
В 2005 году Уокер решила уйти из кино и стала вести непубличный образ жизни. Известно, что бывшая актриса после этого стала преподавать в воскресной школе, а затем устроилась детским пастором в церкви. В 2024 году она впервые за долгое время появилась на публике и заявила, что участие в съемках «Санта-Барбары» было одной из самых больших радостей в ее жизни.
Лейн Дэвис (Мэйсон Кэпвелл).
Лейн Дэвис, сыгравший Мэйсона Кэпвелла, после сериала женился и стал отцом двоих детей. Он также снялся в проектах «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», «Дерзкие и красивые», «Сайнфелд», «Клиника», «Третья планета от Солнца» и «Сверхъестественное», а также записал собственный музыкальный альбом.
В настоящее время он играет в театре, обучает детей актерскому мастерству, а также организовывает Шекспировский фестиваль в штате Теннесси. Интересно, что Дэвис успел также сняться в российском криминальном сериале «Русские в городе ангелов» Родиона Нахапетова.
Джед Аллан (Си Си Кэпвелл).
Джед Аллан, сыгравший Си Си Кэпвелла, снялся также в проектах «Беверли-Хиллз, 90210», «Дни нашей жизни», «Лесси» и «Бухта». После 1997 года Аллан перестал появляться на экранах.
Завершив карьеру, он жил спокойной семейной жизнью с женой и тремя сыновьями, уделяя внимание своим хобби: гольфу, боулингу, игре на рояле и банджо. В 2001 году умерла его супруга, а 2019 году в возрасте 84 лет скончался и сам Джед Аллан. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
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