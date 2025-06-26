Круз Кастильо, Си Си Кэпвелл и Банни Тальятти: как сложилась судьба звезд «Санта-Барбары»

Робин Райт, сыгравшая Келли Кэпвелл, стала популярной благодаря «Санта-Барбаре», однако через несколько лет ушла из проекта ради съемок в большом кино. Это решение принесло ей успех, актриса снялась во многих известных фильмах. В 2016 году ее даже назвали одной из самых высокооплачиваемых актрис, а за роль в сериале «Карточный домик» ей присудили «Золотой глобус». Также она сыграла в проектах «Человек, который изменил все», «Форрест Гамп», «Девушка с татуировкой дракона», «Бегущий по лезвию 2049», «Чудо-женщина 1984», «Здесь» и многих других.