Лукашенко призвал «не отмахиваться» от вопроса с позицией Армении

— Просто сегодня кивнуть — вот, не приехали, такие-сякие — это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам надо поискать причины и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке, отмахиваться от этого нельзя, — высказался белорусский лидер.