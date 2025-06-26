Лукашенко призвал «не отмахиваться» от вопроса с позицией Армении

В ситуации с Арменией не может быть виновата одна сторона, отсутствие премьер-министра страны Никола Пашиняна на пленарном заседании Евразийского экономического форума может свидетельствовать о том, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не все в порядке. Об этом в четверг, 26 июня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
— Просто сегодня кивнуть — вот, не приехали, такие-сякие — это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам надо поискать причины и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке, отмахиваться от этого нельзя, — высказался белорусский лидер.
Никол Пашинян присутствовал на заседании по видеосвязи, передает РБК.
В тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что Ереван примет «окончательное решение» по Организации договора о коллективной безопасности в случае, если ее участники, включая Россию, не выступят с политическим заявлением относительно нападения Азербайджана на территорию Армении в 2021 и 2022 годах.