Путин высказался о последствиях конфискации замороженных активов России

В ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума президент РФ отметил, что значительная часть российских валютных резервов заморожена в западных банках. Участившиеся разговоры о возможном присвоении этих средств приведут к интенсификации перехода к региональным платежным системам, что окажет положительное влияние на мировую экономику, добавил Путин.