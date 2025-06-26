Путин высказался о последствиях конфискации замороженных активов России

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что в случае конфискации замороженных российских активов процесс укрепления региональных финансовых институтов на мировой арене только ускорится.
В ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума президент РФ отметил, что значительная часть российских валютных резервов заморожена в западных банках. Участившиеся разговоры о возможном присвоении этих средств приведут к интенсификации перехода к региональным платежным системам, что окажет положительное влияние на мировую экономику, добавил Путин.
В 2025 году Республика Беларусь председательствует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В него также входят Россия, Киргизия, Армения и Казахстан.
Напомним, Евразийский экономический форум проходит в Минске 26−27 июня.
Ранее Путин назвал открытым грабежом заморозку Западом золотовалютных резервов России.