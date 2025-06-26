Бойца ММА Ахьядова, убившего инспектора МАДИ в «Зарядье» осудили на 28 лет

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахьядову*, признанному виновным в убийстве сотрудника Мосгоравтоинспекции в конце 2022 года в парке «Зарядье».
Как следует из решения суда, Ахьядова* осудили на 28 лет лишения свободы, из которых первые 7 лет он проведёт в тюрьме, остальные — в колонии.
Суд установил его причастность к четырём преступлениям по статьям УК РФ: теракт (ст. 205), посягательство на жизнь сотрудника полиции (ст. 317), применение насилия к представителю правоохранительных органов (ст. 318), а также участие в деятельности запрещённой террористической организации (ч. 3 ст. 205.5).
Защита намерена обжаловать вердикт, поскольку ранее требовала переквалификации ряда эпизодов. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших и взыскал с Ахьядова* свыше трёх миллионов рублей компенсации.
Ранее стало известно, что киллера банды «Северские» Андрея Воронина приговорили к 24 годам тюрьмы.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.