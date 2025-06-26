На Украине предупредили о появлении в Черном море опасной для человека рыбы

Отмечается, что средой обитания хищника является Индо-Тихоокеанский регион. Однако за счет Суэцкого канала он проник в Средиземное, а затем и в Черное море. Для человека рыба опасна тетродотоксином. Это яд, который имеет нервно-паралитическое действие.