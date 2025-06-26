На Украине предупредили о появлении в Черном море опасной для человека рыбы

В Черном море можно встретить опасную для человека рыбу — тетраодона серебристого, заявили в пресс-службе украинской экологической госинспекции.
«Он выглядит экзотично, обладает способностью раздуваться как шар, но это не самое страшное. Тетраодон серебристый или рыба-шар — смертельно ядовитый инвазивный вид, который уже фиксируется в акватории Черного моря», — сказано в публикации.
Отмечается, что средой обитания хищника является Индо-Тихоокеанский регион. Однако за счет Суэцкого канала он проник в Средиземное, а затем и в Черное море. Для человека рыба опасна тетродотоксином. Это яд, который имеет нервно-паралитическое действие.
Кроме того, у тетраодона серебристого есть очень прочные челюсти. Благодаря им он может разгрызать сети. В Средиземном море рыбаки несут существенный экономический ущерб в результате распространения вида.
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