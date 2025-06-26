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Саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины из-за Венгрии

Венгрия не утвердила заявление в поддержку Украины на саммите ЕС в Брюсселе.

Источник: Комсомольская правда

Саммит Европейского союза не смог принять заявление, направленное на поддержку Украины. Отмечается, что одна страна, присутствовавшая на встрече в Брюсселе 26 июня, отказалась утверждать документ, подготовленный ЕС.

Как стало известно, заявление саммита было заблокировано представителями Венгрии. Будапешт выступил против решения ЕС о начале переговоров, касательно вступления Украины в объединение.

Как ранее сообщал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, 95% граждан страны высказались против приема Украины в Евросоюз.

Ранее KP.RU сообщал, о заявлении премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, что Европа и Соединенные штаты испытывают разлад в вопросе о дальнейшей помощи для Украины. Как отметил политик, ЕС не сможет в полной мере обеспечить Киев необходимой помощью без участия США.

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