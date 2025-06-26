Саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины из-за Венгрии

Саммит Европейского союза не смог принять заявление, направленное на поддержку Украины. Отмечается, что одна страна, присутствовавшая на встрече в Брюсселе 26 июня, отказалась утверждать документ, подготовленный ЕС.
Как стало известно, заявление саммита было заблокировано представителями Венгрии. Будапешт выступил против решения ЕС о начале переговоров, касательно вступления Украины в объединение.
Как ранее сообщал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, 95% граждан страны высказались против приема Украины в Евросоюз.
Ранее KP.RU сообщал, о заявлении премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, что Европа и Соединенные штаты испытывают разлад в вопросе о дальнейшей помощи для Украины. Как отметил политик, ЕС не сможет в полной мере обеспечить Киев необходимой помощью без участия США.