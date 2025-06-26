Саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины из-за Венгрии

Ранее KP.RU сообщал, о заявлении премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, что Европа и Соединенные штаты испытывают разлад в вопросе о дальнейшей помощи для Украины. Как отметил политик, ЕС не сможет в полной мере обеспечить Киев необходимой помощью без участия США.