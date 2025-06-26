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Анна Винтур покинет пост главреда американского Vogue

Журналистка Анна Винтур покидает пост главного редактора американского издания журнала Vogue после 37 лет работы на этой должности. Об этом в четверг, 26 июня, сообщила газета New York Post.

Журналистка Анна Винтур покидает пост главного редактора американского издания журнала Vogue после 37 лет работы на этой должности. Об этом в четверг, 26 июня, сообщила газета New York Post.

— 75-летняя Винтур объявила, что ищет нового руководителя редакционного контента для Vogue во время собрания персонала в среду утром, — говорится в материале.

Винтур начала свою профессиональную карьеру в Vogue в 1988 году, когда с поста главного редактора ушла Грейс Мирабелла. После этого журналистка почти сразу приступила к глобальному переустройству издания. Она открыла совершенно новую эпоху дизайна обложек, за которой последовала и остальная часть отрасли. При этом Винтур продолжит выполнять свои обязанности в качестве глобального директора по контенту Condé Nast и Vogue.