Жизнь в Германии, свадьба в Лас-Вегасе и скандалы со звездами: Виктору Дробышу — 59

«Суд вынес решение по делу, в рамках которого обязал продюсера представить мне отчет о работе за несколько лет, — казалось бы, чего сложного и зачем для этого решения суда? Ответ очевиден — нечего написать в отчете, работа в объеме, определенном в договоре, не велась. Также скажу, что договор суд не признал прекратившим действие, то есть иск мой удовлетворил частично», — написала она в соцсети после оглашения решения суда.