Жизнь в Германии, свадьба в Лас-Вегасе и скандалы со звездами: Виктору Дробышу — 59

Со своей стороны, Виктор Дробыш подчеркивал, что вложил значительные усилия в развитие Колдуна, однако певец покинул группу «К. Г. Б.», в состав которой также входили Александра Гуркова и Роман Барсуков. Кульминацией разногласий между артистом и композитором стало участие Колдуна в конкурсе «Евровидение-2007». Дробыш предлагал исполнить песню Get Up, ранее представленную финской группой The Ratzz. В то же Филипп Киркоров рекомендовал композицию Work Your Magic, которую в итоге выбрал Колдун. После этого сотрудничество между ним и Дробышем прекратилось.