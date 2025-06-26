У россиянки случилась истерика, когда врач озвучил сумму за лечение

Однако в минувший понедельник Алена вернулась в клинику, где ортодонт представил ей генеральный план лечения. Когда девушка увидела итоговую сумму в 2 431 349 рублей, у нее случился нервный срыв. Она заявила, что это очень много, и она не знает, где взять такие деньги.