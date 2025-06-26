У россиянки случилась истерика, когда врач озвучил сумму за лечение

У жительницы Челябинской области случился нервный срыв, когда врач расписал ей лечение на 2,5 миллиона рублей. Девушка расплакалась и заявила, что не рассчитывала на такую сумму. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 34-летняя Алена из Кургана в прошлом году обратилась к нейрохирургу с сильными мигренями. У нее обнаружили вывих челюстного сустава.
Более точный диагноз поставили в челябинской клинике, где гнатолог диагностировал у девушки артрит височно-челюстного сустава с левой стороны.
В беседе с пациенткой доктор предположил, что все лечение ей обойдется примерно в 600 тысяч рублей.
Однако в минувший понедельник Алена вернулась в клинику, где ортодонт представил ей генеральный план лечения. Когда девушка увидела итоговую сумму в 2 431 349 рублей, у нее случился нервный срыв. Она заявила, что это очень много, и она не знает, где взять такие деньги.
Девушка сейчас ищет новую клинику для завершающего этапа лечения.
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