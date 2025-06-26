Способны на многое: как молодежь Москвы проявляет свои лучшие качества

Столица отмечает День молодежи. Подготовлена масштабная праздничная программа. «Вечерняя Москва» рассказывает, как молодое поколение прославляет Москву своими делами и достижениями.
Москва — сердце России, город с богатой историей и фантастическим будущим. И именно молодежь, с ее энергией, креативностью и неутолимой жаждой знаний, сегодня формирует образ современной российской столицы во всем мире.
Молодые ученые, инженеры и изобретатели Москвы двигают вперед российскую науку. Они разрабатывают прорывные технологии в области искусственного интеллекта, нанотехнологий, медицины и космоса, участвуют в международных конференциях и публикуют научные работы, признаваемые мировым сообществом. В московских вузах молодежь получает передовое образование и возможность реализовать свои научные амбиции.
К примеру, выпускник Высшей школы экономики, 23-летний Дмитрий Матиенко стал автором проекта «Русграфен». Проект направлен на внедрение в промышленность и электронику материалов на основе графена, которые способны существенно улучшить характеристики изделий, повысить их долговечность и эффективность. На сегодня это самый тонкий материал в мире — толщиной в один атом. А еще он самый прочный, химически инертный, имеющий высокую электропроводность, гибкий, эластичный и оптически прозрачный в широком диапазоне. Словом, инновационный.
— Наш фундамент — наука, и сегодня мы тесно сотрудничаем с вузами. В нашей команде работают ученые, — сказал он.
На основе графена уже созданы разные материалы: термопласты, электропроводные краски, добавки в бетон и сама смесь, другие продукты.
Для себя и молодых коллег Дмитрий Матиенко задает высокую планку, отмечая, что современная молодежь — это люди, опирающиеся на качественное образование и способные многому научиться.
Согласен с ним и Андрей Колосов, создатель бренда технологичной одежды, участник проекта «Сделано в Москве». Фишка его вещей — меняющийся под воздействием солнечного света или тепла цвет.
— Креативность заложена в каждом из нас, — говорит он, — и важно уметь ее разглядеть, развить, создавая новое.
О креативности и творческой составляющей не понаслышке знает скрипачка Александра Лойко. Девушка выступает сольно и в составе музыкальных коллективов. Участвует в проектах «Уличный артист» и «Уличный артист в парках».
— На городских площадках у меня более тысячи выступлений, — говорит она, добавляя, что главная черта московской молодежи — уметь видеть прекрасное даже в мелочах.
Развивать прекрасное в себе и в людях старается Ярослав Мордвинцев — амбассадор проекта «Молодежь Москвы». Он — студент Государственного университета просвещения, руководитель стендап-клуба «Буква».
— Мы стараемся предлагать молодежи варианты интересного времяпрепровождения. И здесь многое делает город, предлагая участие в самых разных проектах, — поделился он.
Как рассказали «ВМ» в Департаменте культуры столицы, в честь Дня молодежи 28 и 29 июня на городских площадках пройдут бесплатные концерты, мастер-классы, игры и тренировки. Мероприятия проведут в парках 50-летия Октября, «Коломенское», «Северное Тушино», «Фили», Таганском парке, парке Олимпийской деревни. А на Болотной площади пройдет фестиваль «Молодежная точка».
— Здесь профессионалы докажут, что работа с молодежью — это настоящее искусство, — отметила руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы:
— Благодаря возможностям в столице молодые жители города могут реализовать себя в различных сферах, от волонтерства до творчества. Студенческие отряды Москвы — это активное сообщество, которое трудится на благо всей страны. Более 3,5 тысячи участников студенческих отрядов работают на объектах по всей России, осваивают профессии, набираются опыта и вносят вклад в развитие важнейших отраслей — от образования до промышленности. Сейчас в Московском региональном отделении РСО действует свыше 150 отрядов по восьми направлениям.