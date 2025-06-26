Способны на многое: как молодежь Москвы проявляет свои лучшие качества

К примеру, выпускник Высшей школы экономики, 23-летний Дмитрий Матиенко стал автором проекта «Русграфен». Проект направлен на внедрение в промышленность и электронику материалов на основе графена, которые способны существенно улучшить характеристики изделий, повысить их долговечность и эффективность. На сегодня это самый тонкий материал в мире — толщиной в один атом. А еще он самый прочный, химически инертный, имеющий высокую электропроводность, гибкий, эластичный и оптически прозрачный в широком диапазоне. Словом, инновационный.