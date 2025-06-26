Гродненская библиотека представит в Александрии инклюзивный проект «Б. И. К.» для особенных детей

Как пояснила директор, началось все с того, что несколько лет назад такие ребята стали частыми гостями в детском филиале библиотеки. По инициативе главного библиотекаря группы по организации информационно-коммуникационных технологий Ирины Мозоль для них организовали инклюзивные чтения. Завязали сотрудничество со специальными детсадами, интегрированными группами и получили позитивный отклик детей и взрослых. Со временем начинание расширилось, окрепло и выросло в разработанный в филиале проект «Б. И. К. Библиотека. Инклюзия. Культура».