Гродненская библиотека представит в Александрии инклюзивный проект «Б. И. К.» для особенных детей

26 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Проект «Б. И. К. Библиотека. Инклюзия. Культура», реализованный благодаря предоставлению гранта Президента Республики Беларусь, покажет на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») Гродненская областная библиотека им. Е. Ф. Карского. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в учреждении культуры.
«Проект “Б. И. К. Библиотека. Инклюзия. Культура” объединил особенных детей, их родителей, воспитателей и работников детского филиала областной библиотеки им. Е. Ф. Карского, — рассказала директор библиотеки Марина Игнатович. — На реализацию проекта, призванного помочь таким детям развиваться и социализироваться, был предоставлен грант Президента Республики Беларусь».
Как пояснила директор, началось все с того, что несколько лет назад такие ребята стали частыми гостями в детском филиале библиотеки. По инициативе главного библиотекаря группы по организации информационно-коммуникационных технологий Ирины Мозоль для них организовали инклюзивные чтения. Завязали сотрудничество со специальными детсадами, интегрированными группами и получили позитивный отклик детей и взрослых. Со временем начинание расширилось, окрепло и выросло в разработанный в филиале проект «Б. И. К. Библиотека. Инклюзия. Культура».
Для особенных маленьких посетителей в библиотеке проводили громкие чтения сказок, рассказов белорусских авторов, литературные путешествия с тематическими видеопрезентациями, литературные пикники на свежем воздухе, в парках, скверах, во дворах детских садов. В литературных путешествиях ребят сопровождала добрая и заботливая ведущая проекта — героиня сказки гродненской писательницы Анны Скаржинской-Савицкой «Надзейка-Чарадзейка». Ее образ воплотила молодая сотрудница библиотеки, которая появлялась перед публикой не иначе как в голубом сарафане с венком на голове и вела ребят за собой в сказочный мир. Яркими событиями проекта стали литфест «Надзейка-Чарадзейка запрашае», краеведческие путешествия, книжные десанты в специальные детсады и школы.
«Благодаря гранту Президента мы обновили и модернизировали арт-пространство в детском отделе библиотеки, — поделилась Марина Игнатович. — Сделали современное оформление, приобрели песочные столы для арт-терапии, видеопроектор для презентаций».
Завершился проект под занавес прошлого года «Б. И. К. -фестом», в котором приняли участие самые активные партнеры из специальных детсадов и школ города, Понемуньского детского дома. Гостями библиотеки были известные белорусские детские писатели. Для ребят провели книжную ярмарку, мастер-классы, показали постановки сказок. В обновленном арт-пространстве разместили выставку творческих работ подопечных гродненского центра помощи «Вера».
Проект, набравший обороты, в библиотеке останавливать не собираются. Все лучшие наработки и идеи на будущее организаторы представят на празднике в Александрии, на локации Министерства культуры. -0-