Совбез: более 40% трудовых мигрантов предпочитают шариат светским законам

Каждый четвертый мигрант хочет жить в РФ по религиозным канонам.
Почти половина трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, ставят религиозные нормы выше законодательства страны. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
«Согласно данным опроса, 43,5 процента опрошенных мигрантов отдают предпочтение шариату, а не российским законам. Почти каждый четвертый — 24 процента — выразил готовность участвовать в протестах ради права жить по религиозным канонам. Кроме того, более 15 процентов готовы выходить на незаконные политические акции», — заявил Коков в интервью «Российской газете».
Он также отметил, что в России формируются предпосылки для устойчивых диаспор и национальных анклавов, которые будут жить по своим правилам и традициям. Это, по его мнению, может подорвать правовые основы страны. Тем не менее Россия продолжает оставаться привлекательным направлением для мигрантов из Средней Азии.
Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявлял, что мигранты, не обеспечивающие получение образования своими детьми в российских школах, должны покинуть страну. По данным МВД, с января 2024 года в Россию прибыли более 6,3 миллиона иностранных граждан, большинство из которых — выходцы из стран Средней Азии.