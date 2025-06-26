Совбез: более 40% трудовых мигрантов предпочитают шариат светским законам

Он также отметил, что в России формируются предпосылки для устойчивых диаспор и национальных анклавов, которые будут жить по своим правилам и традициям. Это, по его мнению, может подорвать правовые основы страны. Тем не менее Россия продолжает оставаться привлекательным направлением для мигрантов из Средней Азии.