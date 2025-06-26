Винтур покинула пост главного редактора Vogue

Искать нового главного редактора Vogue не планируется.
Анна Винтур покинула пост главного редактора американского издания Vogue после 37 лет работы, сообщает Business Of Fashion. Она продолжит заниматься обязанностями главного контент-директора Condе Nast и сохранит позицию глобального редакционного директора Vogue.
Как отмечает Business Of Fashion, решение связано с изменениями в структуре управления журналом. «Винтур сфокусируется на стратегических задачах в глобальном масштабе и не будет больше руководить непосредственно американской редакцией», — пишет издание со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, искать нового главного редактора Vogue не планируется. Вместо этого управление контентом перейдет к руководителю редакционного контента. Эта должность унифицирует работу всех международных редакторов, которые теперь входят в единую структуру бренда Vogue. Такой подход уже реализован в других изданиях медиахолдинга Condе Nast и считается частью масштабной трансформации компании.
Анна Винтур возглавляла американский Vogue с 1988 года и считается одной из самых влиятельных фигур в мировой модной индустрии. Ее уход с поста главного редактора связан с переходом к новой модели управления, в которой все региональные редакции работают под единым контентным руководством.