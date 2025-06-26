Винтур покинула пост главного редактора Vogue

По данным издания, искать нового главного редактора Vogue не планируется. Вместо этого управление контентом перейдет к руководителю редакционного контента. Эта должность унифицирует работу всех международных редакторов, которые теперь входят в единую структуру бренда Vogue. Такой подход уже реализован в других изданиях медиахолдинга Condе Nast и считается частью масштабной трансформации компании.