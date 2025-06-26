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РФС хочет закончить расследование в отношении «Торпедо» до начала сезона

Глава Российского футбольного союза напомнил, что в кодексе РФС зафиксирована нулевая терпимость к нарушениям.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что расследование в связи с уголовным делом вокруг столичного «Торпедо» должно быть завершено примерно через две недели, то есть до начала нового футбольного сезона. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

По словам Дюкова, материалы поступают от правоохранительных органов, и они могут стать основой для дисциплинарного разбирательства в рамках регулятора российского футбола. Однако давать какие-либо оценки в отношении клуба в данный момент рано.

«Нам известно о возбуждении уголовного дела в отношении ряда сотрудников “Торпедо”, а также о выдвинутых обвинениях. В этическом кодексе РФС один из главных принципов — нулевая терпимость к нарушениям. То, что произошло, можно квалифицировать как грубое нарушение этих норм», — рассказал Дюков.

Ранее стало известно об аресте владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева после коррупционного скандала.