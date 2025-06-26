РФС хочет закончить расследование в отношении «Торпедо» до начала сезона

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что расследование в связи с уголовным делом вокруг столичного «Торпедо» должно быть завершено примерно через две недели, то есть до начала нового футбольного сезона. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.