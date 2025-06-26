Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Israel Hayom: Трамп и Нетаньяху решили завершить войну в Газе через две недели

США и Израиль разработали план по урегулированию конфликта в Газе.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху достигли предварительной договоренности о завершении боевых действий в секторе Газа в течение двух недель. Об этом сообщает издание Israel Hayom.

Сразу после ударов США по иранским ядерным объектам Трамп и Нетаньяху провели переговоры, в ходе которых был согласован ряд ключевых пунктов плана урегулирования конфликта, пишет газета, ссылаясь на источник знакомый с содержанием диалога.

Управление сектором Газа после прекращения боевых действий перейдёт к четырём арабским странам, включая ОАЭ и Египет, говорится в материале издания. Из анклава должно быть выдворено руководство ХАМАС, а все удерживаемые заложники будут освобождены. При этом ряд государств выразили готовность принять палестинцев, желающих эмигрировать.

В израильском СМИ отмечают, что план также предполагает, что к так называемым «Авраамским соглашениям» присоединятся Сирия и Саудовская Аравия. Израиль, в свою очередь, обязуется урегулировать конфликт с палестинцами на основе концепции двух государств, при условии проведения реформ в Палестинской автономии.

Кроме того, сообщает Israel Hayom, США согласны признать частичный суверенитет Израиля над еврейскими поселениями на Западном берегу, в районах Иудеи и Самарии.

Ранее KP.RU сообщал, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня, положив конец войне. В ночь на 24 июня Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между странами. По словам президента США, обе стороны согласились на полную остановку боевых действий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше