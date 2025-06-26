Israel Hayom: Трамп и Нетаньяху решили завершить войну в Газе через две недели

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху достигли предварительной договоренности о завершении боевых действий в секторе Газа в течение двух недель. Об этом сообщает издание Israel Hayom.
Сразу после ударов США по иранским ядерным объектам Трамп и Нетаньяху провели переговоры, в ходе которых был согласован ряд ключевых пунктов плана урегулирования конфликта, пишет газета, ссылаясь на источник знакомый с содержанием диалога.
Управление сектором Газа после прекращения боевых действий перейдёт к четырём арабским странам, включая ОАЭ и Египет, говорится в материале издания. Из анклава должно быть выдворено руководство ХАМАС, а все удерживаемые заложники будут освобождены. При этом ряд государств выразили готовность принять палестинцев, желающих эмигрировать.
В израильском СМИ отмечают, что план также предполагает, что к так называемым «Авраамским соглашениям» присоединятся Сирия и Саудовская Аравия. Израиль, в свою очередь, обязуется урегулировать конфликт с палестинцами на основе концепции двух государств, при условии проведения реформ в Палестинской автономии.
Кроме того, сообщает Israel Hayom, США согласны признать частичный суверенитет Израиля над еврейскими поселениями на Западном берегу, в районах Иудеи и Самарии.
Ранее KP.RU сообщал, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня, положив конец войне. В ночь на 24 июня Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между странами. По словам президента США, обе стороны согласились на полную остановку боевых действий.