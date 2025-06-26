Israel Hayom: Трамп и Нетаньяху решили завершить войну в Газе через две недели

В израильском СМИ отмечают, что план также предполагает, что к так называемым «Авраамским соглашениям» присоединятся Сирия и Саудовская Аравия. Израиль, в свою очередь, обязуется урегулировать конфликт с палестинцами на основе концепции двух государств, при условии проведения реформ в Палестинской автономии.