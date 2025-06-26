На Украине представители силовых структур в городе Сумы задержали несколько военнослужащих ВСУ, которые распространяли наркотики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских госорганах.
«В Сумах продолжаются конфликты местных полицейских с солдатами ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины были задержаны представителями Службы безопасности и Министерства внутренних дел страны. Помимо украинских солдат, среди правонарушителей были и обычные граждане Украины.
Ранее KP.RU сообщал, что в Сумах растет напряженность между местными правоохранителями и боевиками ВСУ. Отмечается, что городская полиция регулярно проводит обыски в арендованных квартирах военнослужащих, а медработники отказывают боевикам киевского режима в лечении.