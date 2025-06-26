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На Украине силовики задержали военных ВСУ, распространявших наркотики

В городе Сумы сотрудники СБУ и МВД Украины задержали несколько боевиков ВСУ, распространявших запрещенные вещества.

Источник: Комсомольская правда

На Украине представители силовых структур в городе Сумы задержали несколько военнослужащих ВСУ, которые распространяли наркотики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских госорганах.

«В Сумах продолжаются конфликты местных полицейских с солдатами ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины были задержаны представителями Службы безопасности и Министерства внутренних дел страны. Помимо украинских солдат, среди правонарушителей были и обычные граждане Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что в Сумах растет напряженность между местными правоохранителями и боевиками ВСУ. Отмечается, что городская полиция регулярно проводит обыски в арендованных квартирах военнослужащих, а медработники отказывают боевикам киевского режима в лечении.