Народные приметы на 27 июня 2025 года: что нельзя делать в Елисеев день

27 июня в народном календаре отмечается день памяти святого Елисея — Елисея Гречкосея. Этот день был важен для крестьян, так как символизировал середину лета и начало сбора урожая гречки и других полевых культур. Елисей считался покровителем полей и хорошего урожая, поэтому к этому дню приурочивали особые обряды и приметы, направленные на защиту посевов и привлечение плодородия. В народе 27 июня называли «Гречкосеем» или «Елисеев день», и его почитали как время, когда природа достигает пика своей силы и щедрости.