Народные приметы на 27 июня 2025 года: что нельзя делать в Елисеев день

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
27 июня в народном календаре отмечается день памяти святого Елисея — Елисея Гречкосея. Этот день был важен для крестьян, так как символизировал середину лета и начало сбора урожая гречки и других полевых культур. Елисей считался покровителем полей и хорошего урожая, поэтому к этому дню приурочивали особые обряды и приметы, направленные на защиту посевов и привлечение плодородия. В народе 27 июня называли «Гречкосеем» или «Елисеев день», и его почитали как время, когда природа достигает пика своей силы и щедрости.
В этот день традиционно уделяли внимание не только земледелию, но и домашнему хозяйству. Люди верили, что 27 июня — благоприятное время для посадки поздних культур и заботы о растениях. День символизировал переход к летнему изобилию, и считалось важным поддерживать гармонию с природой, чтобы обеспечить хороший урожай и здоровье семьи.
Что делали на Руси в этот день?
На Руси 27 июня было принято заниматься полевыми работами, особенно посевом гречки и других злаков, которые успевали вызреть к осени. В этот день крестьянки и крестьяне читали молитвы, обращались к святому Елисею с просьбами о защите полей от вредителей и непогоды. Особое внимание уделяли тому, чтобы вовремя убрать сорняки и поддержать чистоту на грядках.
Также проводились обряды, направленные на благополучие посевов:
посевали гречку и прочие поздние культуры, молились за урожай и защиту от града и засухи, обходили поля с крестным знамением, устраивали небольшие семейные праздники после окончания тяжелых полевых работ.
Народная мудрость советовала в этот день уделять время не только земле, но и духовному очищению — считалось, что душевное равновесие помогает урожаю лучше «приняться» и развиваться.
Что рекомендуется делать в этот день?
27 июня — хороший день для работы в саду и огороде, особенно если вы хотите улучшить состояние почвы и подготовить грядки для новых посадок. Рекомендуется:
сажать поздние овощи и травы, проводить прополку и рыхление почвы, собирать лекарственные травы и заготавливать их на зиму, уделять внимание домашним животным, заботиться о здоровье близких, заниматься делами, требующими терпения и сосредоточенности.
Этот день подходит для духовных практик, медитации и планирования дальнейших дел. Стоит сохранять спокойствие и избегать конфликтов — гармония с окружающим миром способствует успеху и благополучию.
Чего не стоит делать в этот день, 27 июня?
Согласно народным поверьям, 27 июня не следует начинать новые, рискованные проекты и принимать важные решения, требующие спешки. Также рекомендуется избегать:
тяжелой физической работы, если она не связана с уходом за посевами, ссор и конфликтов с близкими, чтобы не навлечь на себя плохую энергетику, чрезмерного употребления алкоголя и других излишеств, работы с огнем и острыми инструментами без необходимости.
Считалось, что любые необдуманные действия в этот день могут привести к неудачам и ослаблению здоровья. Лучше посвятить время заботе о доме, природе и своему внутреннему состоянию.
Приметы погоды на 27 июня.
Народные приметы 27 июня помогают предсказать погоду и будущие природные явления. Ключевые из них:
если утром туман лег на поля — будет хороший урожай, высокая облачность к вечеру предвещает дождь, громкие и частые сверчки говорят о скором ненастье, теплый ветер — к продолжительной жаре и засухе, если роса на траве быстро высыхает — погода будет солнечной и сухой, появление паутины на растениях — к ясному дню.
Эти наблюдения помогали крестьянам ориентироваться в изменениях природы и вовремя принимать меры для защиты посевов и здоровья.
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