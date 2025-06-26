Анна Винтур покинула пост главного редактора журнала Vogue

В статье отмечается, что произошло эпохальное событие. Винтур «сроднилась с миром моды и изданием, в котором она руководила три с лишним десятка лет». Теперь она сконцентрируется на своих задачах как главный контент-директор Condé Nast и глобальный редакционный директор журнала.