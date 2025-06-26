Анна Винтур покинула пост главного редактора журнала Vogue

Анна Винтур оставила должность главного редактора журнала Vogue после 37 лет работы в редакции. Она находилась на этой должности с 1988 года. Об этом пишет Business Of Fashion.
В статье отмечается, что произошло эпохальное событие. Винтур «сроднилась с миром моды и изданием, в котором она руководила три с лишним десятка лет». Теперь она сконцентрируется на своих задачах как главный контент-директор Condé Nast и глобальный редакционный директор журнала.
Издание пишет, что искать замену Винтур не будут. Новый глава журнала будет отвечать за содержание выпусков — так называют всех редакторов, работающих в международных редакциях Vogue.
Нужно отметить, что Винтур уже порывалась оставить пост главного редактора Vogue в 2018 году. Однако потом она передумала, теперь же журналисты сообщают, что решение редактора глянца окончательное.